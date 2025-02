L'alcalde de Cambrils inicia contactes per «garantir l'estabilitat del govern»

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal de Junts a Cambrils ha confirmat la seva renúncia en bloc a l’executiu que dilluns el govern municipal expulsés al seu portaveu i regidor d’Urbanisme, Enric Daza. El grup ha confirmat que les regidores Laura Mellau i Teresa Recasens també abandonaran el seu càrrec, tot i que l’alcalde els havia oferit quedar-se.

Davant d'aquest moviment, l’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, ha anunciat en un comunicat que iniciaria una ronda de contactes amb la resta de grups per «garantir l’estabilitat del govern». Cal destacar que la marxa de Junts deixa un govern en minoria, amb vuit regidors, davant dels tretze de l’oposició.

Davant aquest escenari, l’alcalde ha demanat «responsabilitat i sentit institucional a totes les forces polítiques que formen part del consistori per fer possible l’estabilitat que Cambrils es mereix i no aturar l’acció de govern amb projectes ja iniciats».

Ara, la clau per un nou govern que sumi una majoria passa, de manera quasi inevitable, per les mans d’Oliver Klein, líder del Nou Moviment Ciutadà. El partit que va guanyar les eleccions municipals i compta amb sis regidors al consistori va obrir aquesta setmana una ronda de reunions i contactes amb la resta de grups per tal d’analitzar «tots els escenaris possibles».

En declaracions a Ràdio Cambrils, Oliver Klein s'ha mostrat avui «preparat» per recollir la responsabilitat del govern cambrilenc. El portaveu del Nou Moviment Ciutadà ha qualificat el moment polític de «descomposició abrupta» del govern.