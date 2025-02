Junts per Cambrils confirma l’èxode del govern municipal

Publicat per Álvaro Rodríguez Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal de Junts a Cambrils ha ofert aquest dijous una roda de premsa per aclarir la seva posició després que dilluns el govern municipal expulsés al seu portaveu i regidor d’Urbanisme, Enric Daza. El grup ha confirmat que les regidores Laura Mellau i Teresa Recasens també abandonaran el seu càrrec i passaran a formar part de l’oposició, tot i que l’alcalde els havia oferit quedar-se.

Daza no ha volgut entrar a valorar la possibilitat de donar suport a una moció de cesura que els hi permeti tornar al govern, però tampoc ha descartat aquesta via. En aquesta línia, el portaveu assegura que han entrat en contacte amb altres grups municipals, posant com a única línia vermella a Vox, però sense descartar al PP ni al Nou Moviment Ciutadà, una equació que els hi permetria configurar una majoria. Daza afirma que les possibles aliances «no van de partits ni de persones», sinó de «projectes».

Paral·lelament, el portaveu de Junts ha criticat «amenaces» i «qüestionaments» de l’equip de govern, mentre que ha defensat que ells s’han mantingut «fidels». A més, Daza ha insinuat que el moviment de la seva expulsió ha estat una «cortina de fum per fer fora al grup de Junts».

Pel que fa a la negociació dels pressupostos del 2025, Daza considera «improbable» una entesa. El portaveu assegura que «no hem vist encara una proposta de document».