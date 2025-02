Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts per Cambrils ha emès un comunicat arran de l'expulsió del regidor Enric Daza ahir del govern municipal per part de l'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, al·legant «deslleialtat» i «pèrdua de confiança total i absoluta» per part del líder de Junts al municipi. Des de Junts asseguren que «seguim confiant plenament en la seva capacitat i compromís amb la nostra ciutat».

Des de la formació expliquen que entenen que aquesta decisió ha generat inquietud entre els ciutadans, per la qual cosa asseguren que «els nostres regidors han treballat incansablement pel benestar de totes i tots els cambrilencs. La seva dedicació i esforç en la gestió dels afers locals són innegables, i estem convençuts que la seva visió i els seus valors continuen alineats amb els interessos de la nostra població».

En la nota afirmen que el partit reafirma el seu suport incondicional als regidors, Enric Daza, Laura Mellau i Tere Recasens, els quals seguiran treballant des de la seva posició per defensar els interessos de Cambrils i els seus habitants.

Finalment, afegeixen que des de Junts estan compromesos a mantenir un diàleg obert i constructiu amb tots els sectors i veïns, i a seguir lluitant per un futur millor per la ciutat. «Junts seguirem construint un Cambrils més fort i unit», finalitza el comunicat.

En el comunicat no ha quedat clar si les regidores Laura Mellau i Tere Recasens es mantindran al govern, ja que Alfredo Clúa va subratllar que l'expulsió decisió només afectava a Daza i que mantenia la confiança en les altres dues regidores de Junts. De fet, va valorar «molt positivament» la seva feina.