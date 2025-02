Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, ha expulsat el regidor d'Urbanisme i Obra Pública, Enric Daza, del govern local i li ha retirat totes les competències. Clúa ha al·legat «deslleialtat» i «pèrdua de confiança total i absoluta» per part del líder de Junts al municipi. L'alcalde ha assegurat que ha intentat reconduir la solució «de manera incansable», però no se n'ha sortit.

Clúa ha insistit que Daza provocava «discussions contínues» i «faltes de respecte» tant a l'equip de govern com als treballadors de l'Ajuntament. Clúa (PSC), ERC i els Comuns mantenen la confiança amb les altres dues regidores de Junts, i les volen mantenir dins el govern local.

L'alcalde ha explicat les motivacions per fer fora al cap de files de Junts assenyalant qüestions com «l'oposició gairebé sistemàtica» a acords de govern que, segons Clúa, el mateix Daza «coneixia i havia avalat». Així com, la filtració a la premsa d'informació del govern i la convocatòria d'una roda de premsa per «desacreditar-lo». El socialista també ha dit que el «més greu» ha estat un «comportament reiterat de poc respecte i discussions contínues» amb el mateix alcalde, els altres regidors de govern i alguns treballadors.

Confiança en les altres dues regidores

Clúa ha subratllat que aquesta decisió només afecta a Daza i que manté la confiança en les altres dues regidores de Junts. De fet, ha valorat «molt positivament» la seva feina. Per part d'ERC, Camí Mendoza, que és primera tinent d'alcalde, ha dit que són conscients que ara es queden en una «posició més fràgil a nivell numèric». I ha demanat a Mellau, Recasens i Junts per Cambrils que «prenguin una decisió responsable respecte el seu paper dins el govern».

Ara resten a l'espera de la decisió que prengui Junts. L'alcalde no ha volgut posar terminis, «Junts és lliure de contestar i de fer el que consideri», ha reblat. La sessió de competències de Daza (Urbanisme, Obra Pública i Activitats passa a mans d'alcaldia.

Segons ha pogut saber Diari Més, la formació de Junts per Cambrils es reunirà aquesta tarda per valorar el moviment «de forma calmada i sosegada per no precipitar-se». Aquest trasbals polític coincideix en que aquesta setmana hi ha eleccions al Comité local de Junts de Cambrils.

Des dels Comuns, el tercer tinent d'alcaldia, Jordi Barberà, ha assenyalat que s'hauran d'obrir a parlar amb altres grups de l'oposició per arribar a acords, ja que es troben en minoria, i ha fixat com a «prioritari» els pressupostos del 2025. A més d'altres projectes ja iniciats com la construcció de nous equipaments esportius, l'eix cívic, la urbanització del TramCamp o el Teatre Auditori.