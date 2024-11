L’equip de govern de Cambrils es compromet a millorar les condicions laborals dels treballadors

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip de govern de l’Ajuntament de Cambrils ha comunicat que «comparteix la preocupació dels treballadors i treballadores sobre les seves condicions i l’ambient laboral», i es compromet a abordar els reptes heretats en l’àrea de personal, «per difícils que siguin, amb un enfocament proactiu i realista».

Per això, des de l’inici del mandat, ha treballat en la millora continua de les condicions laborals i ja s’han realitzat implementat millores significatives com diverses accions per ajustar salaris i estabilitzar llocs de treball.

Concretament, durant aquest any i mig s’ha regulat el salari de 60 treballadors i treballadores que cobraven per sota del que els corresponia, s’ha iniciat una revisió de les relacions de llocs de treball en dos departaments estratègics, s’han assolit nous acords laborals amb la Policia Local, s’han finalitzat més de 40 processos de selecció que han permès estabilitzar 70 treballadors i treballadores, que ara tenen contractes fixos.

A més, també s’han gestionat diverses situacions pendents com els pagaments de sentències que afectaven 10 treballadors, les convocatòries de places fixes pendents des de fa anys (incloent-hi set places fixes per a la Policia Local) i la regularització salarial de vuit treballadors més.

Pel que fa als increments salarials pendents, tot i els reptes administratius que comporta, l’Ajuntament està treballant per assegurar s'abonin en la nòmina de desembre. Els altres conceptes retributius també pendents, com les hores extres o les substitucions, s’abonaran amb la nòmina del mes de novembre.

L’Ajuntament també contractarà suport extern per gestionar les nòmines i ha reforçat l’equip amb una nova figura temporal. Paral·lelament, el consistori està en procés de triar una figura externa que lideri els canvis necessaris en aquest àmbit i també d’incorporar un gerent que contribuirà a la coordinació global de l’Ajuntament.

Per una altra banda, també adquirirà un nou programari de gestió de personal, que ajudarà a millorar la gestió i garantir processos més àgils i transparents.

L’Ajuntament de Cambrils aposta pel diàleg i l’escolta activa amb els treballadors. Durant tot aquest temps, la comunicació amb la representació sindical ha estat fluida i constant, sempre escoltant i atenent les seves inquietuds. Seguint aquesta línia, l’equip de govern està obert a seguir dialogant i millorant per crear un ambient laboral que afavoreixi la motivació i la satisfacció de tot el personal del consistori.