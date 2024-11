Convoquen mobilitzacions a l'Ajuntament de Cambrils per la «situació crítica» en RR.HH.

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Junta de Personal i el Comitè d'Empresa de l'Ajuntament de Cambrils, integrats pels sindicats CSIF, UGT i CCOO, han acordat iniciar mobilitzacions després d'una Assemblea General de treballadors, en la qual es va exposar la situació actual de l'àrea de Recursos Humans.

Les accions reivindicatives començaran la setmana vinent, amb data i hora encara per determinar, i tenen com a objectiu exigir millores urgents en les condicions laborals i de gestió del personal municipal.

Des dels sindicats destaquen que l'actual equip de govern «no ha resolt els problemes estructurals heretats d'anteriors administracions, cosa que afecta directament la política de personal del consistori». També alerten que persisteixen els retards en l'aplicació de l'increment salarial del 0,5% corresponent a 2023 i del 2% previst per a 2024.

Asseguren que des de fa més d'un mes, a l'Ajuntament manca de la figura de Cap de Recursos Humans, i el personal del departament està sotmès a una sobrecàrrega de feina sense les eines informàtiques bàsiques per a la gestió diària. Alhora que alerten que l'escassetat de personal afecta tot l'Ajuntament, cosa que compromet greument la qualitat del servei que reben els ciutadans de Cambrils.

Els empleats de l'Ajuntament de Cambrils manifesten el seu cansament amb aquesta situació, «que no només afecta la qualitat dels serveis municipals, sinó també la satisfacció i desenvolupament professional dels treballadors, molts dels quals han optat per traslladar-se a altres municipis que valoren i retribueixen millor el seu personal». Amb aquestes mobilitzacions, els sindicats busquen que l'equip de govern prengui mesures concretes i urgents per resoldre la situació, en benefici tant dels empleats com de la ciutadania de Cambrils.

«És el moment de dir prou i d'exigir el respecte que mereixem com a servidors públics. La situació és insostenible, i exigim una resposta immediata per part de l'Ajuntament», conclouen des dels sindicats convocants.