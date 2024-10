30 anys separen la DANA de València i la Rierada de Cambrils

Riera d'Alforja desbordada al municipi de Cambrils per l'aiguat d'octubre de 1994.Wikipedia

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest octubre es compleixen trenta anys d’una de les rierades més devastadores de les últimes dècades a Catalunya: la de Cambrils de 1994. Aquest succés tràgic, en què el desbordament de la riera del'Alforja va arrasar gran part de la localitat del Baix Camp, ha quedat en la memòria com un recordatori amarg dels riscos d’inundació en una zona amb fortes pluges estacionals. Avui, l’actualitat ens porta un altre episodi intens de precipitacions, aquesta vegada en forma de DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts), que ha colpejat València amb greus inundacions, demostrant la continuïtat i actualitat del risc meteorològic al litoral mediterrani.

La DANA d’aquests dies ha afectat intensament el País Valencià, deixant un panorama devastador en diverses poblacions i recordant els estralls de l’aigua com a força natural que, malgrat els avenços en infraestructures i prevenció, segueix afectant intensament la vida quotidiana a la costa mediterrània. Igual que a Cambrils l’any 1994, on el desbordament dels torrents va generar una catàstrofe de dimensions colossals, la DANA d'enguany ha provocat innombrables danys materials i ha alterat la mobilitat, l’electricitat i la seguretat en les zones afectades.

En el cas de la rierada de Cambrils, el desastre es va cobrar una víctima mortal, Pere Torres Esteller. Al País Valencià, l'afectació personal ha estat molt més elevada amb 51 víctimes mortals confirmades a hores d'ara.

El 10 d'octubre del 1994, a cap a dos quarts de nou, l’aigua ja sobrepassava tota la zona canalitzada. Les dues passarel·les peatonals es van ensorrar i en altres ponts s’endugué les baranes. La rambla Jaume I, fins la plaça d’Aragó, semblava un riu. La plaça del Pòsit, el carrer Sant Pere i altres adjacents quedaren completament coberts de fang.

Tot plegat va deixar un rastre de fang i destrucció. Els danys materials es van quantifi car el 500 milions de pessetes. Les obres de reconstrucció del canal de la riera pujaren a 300 milions de pesstes.

Els registres de precipitacions foren extraordinaris a les muntanyes de Prades i Montsant. A l’observatori d’Alforja es van registrar 419,6 mm en 34 hores. En altres observatoris s’assoliren registres de 450 mm. En conseqüència, les crescudes dels rius i rieres foren immediates.

Tot i que els patrons d’aquests fenòmens tenen diferències en les seves causes i desenvolupament, la realitat és que tant les rierades com les DANA són signes del mateix risc estructural al qual està exposat el Mediterrani, caracteritzat per períodes de sequera alternats amb episodis de pluges intenses i sobtades. Les dues situacions posen de manifest la vulnerabilitat de les infraestructures de la regió i la necessitat d’incrementar els esforços en prevenció i en gestió de riscos naturals.

Amb el canvi climàtic, els experts alerten que la freqüència i intensitat d’aquests fenòmens podria augmentar, una preocupació que fa més necessari que mai treballar en mesures d'adaptació i conscienciació pública. A l’ombra del record de la rierada de Cambrils, les imatges d’aquestes setmanes a València són una prova de la continuïtat del risc i de la resiliència necessària davant dels desafiaments del clima al nostre litoral.

RevistaCambrils.cat va publicar el passat 10 d'octubre, dia en què es van complir els 30 anys d'aquest dia tan marcat a Cambrils, una galeria d'imatges d'aquella recordada jornada. L'Ajuntament de Cambrils també ha creat una presentació per explicar en detall totes les afectacions de la Rierada de 1994.

Imatge de la Rierada de Cambrils 1994.RevistaCambrils.cat

Imatge de la Rierada de Cambrils 1994.RevistaCambrils.cat

Imatge de la Rierada de Cambrils 1994.RevistaCambrils.cat