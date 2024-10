S'eleva a 62 persones la xifra provisional de víctimes de la DANA al País Valencià

Publicat per EfeACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els equips d'emergència han trobat diversos morts a les zones del País Valencià afectades per la DANA que ha deixat pluges de fins a 400 litres en alguns punts. El president valencià, Carlos Mazón, ha afirmat aquest dimecres al matí que no es pot concretar el número exacte de morts però ha dit que s'ha activat el protocol per «múltiples víctimes».

La xifra provisional de persones mortes pel pas de la dana al País Valencià s'ha enfilat fins a 62. N'han informat fonts del Centre de Coordinació Operativa Integrada de València (Cecopi), que han actualitzat el balanç provisional de víctimes a través de la informació que han recollit els diferents cossos i forces de seguretat i emergències. Han recordat que dimarts al vespre va activar-se el Procediment de Múltiples Víctimes. Han detallat que el procés d'aixecament i d'identificació dels cadàvers continua.

El cap provincial dels Bombers de València, José Miguel Basset, ha detallat que s'han rescatat unes 200 persones durant la nit però ha reconegut que hi ha punts que continuen sent inaccessibles, i als que esperen poder arribar durant el dia amb mitjans aeris ja que les connexions per carretera són impossibles. D'altra banda, hi ha almenys sis desapareguts a Letur, a Albacete (Castella-la Manxa).

Una dona ha mort a Mira (Cuenca) a conseqüència de les inundacions causades per la dana, sent la primera víctima mortal de les pluges torrencials a Castella-la Manxa.

La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha assegurat que s'està treballant de manera «extenuant» per arribar a tots els afectats. La UME es va activar a les tres del migdia de dimarts i ha posat a disposició 236 efectius i 86 mitjans, als que se sumaran durant aquest dimecres unitats provinents de Sevilla, Madrid, Saragossa i Lleó. Hi ha també quatre helicòpters que treballen conjuntament amb el dels bombers valencians. També s'està recopilant material com mantes i equips sanitaris.

Bernabé ha afirmat que és «vital i necessari» que la gent intenti no sortir a les carreteres ni a la província de València ni a la de Castelló, ja no tant per l'alarma meteorològica, sinó pel fet que encara hi ha gent atrapada a les carreteres i s'ha de prioritzar el seu rescat. Ha detallat que pràcticament totes les vies principals i secundaries es troben tallades.

El cap provincial dels Bombers ha reconegut que la situació ha estat «tensa» durant tota la nit, ja que no han pogut arribar a les víctimes «quan més ho necessitaven» pels col·lapses i les afectacions a les carreteres. La situació continua sent «molt complicada» a l'A-3 i l'A-5, on hi ha «centenars» de persones atrapades.

Basset ha afirmat que la DANA era «molt difícil de preveure» i ha assegurat que han estat adaptant la seva resposta segons avançaven els esdeveniments. Hores d'ara, ha explicat que s'estan fent rescats a través d'helicòpter en aquelles zones on no es pot arribar per carretera.

Durant la nit, les unitats terrestres han rescatat gairebé 200 persones, que es troben acollides als parcs de bombers.

Segons l'AEMET les pluges van ser torrencials a la Ribera Alta i es va produir un episodi «excepcional» a la Plana d'Utiel-Requena, al País Valencià. A l'estació de Chiva es van acumular fins a 491,2 i amb registres de fins a 160 litres en una hora.

Un dels punts que ha preocupat més les autoritats ha estat la presa de Forata, que ha arribat a evacuar uns 900 metres cúbics per segon. Durant hores, l'entrada a l'embassament ha estat de 2.000 metres cúbics per segon i es va activar l'escenari 2 d'emergència, tot i que la situació ha millorat durant la matinada.

La Generalitat ha activat un telèfon per atendre els familiars de persones desaparegudes. D'altra banda, ha enviat un nou avís a la població aquest dimecres al matí demanant que s'eviti qualsevol tipus de desplaçament per carretera a la província de València.

Les autoritats i els serveis d'emergència s'han reunit a primera hora d'aquest matí per analitzar la situació i actualitzar l'estat de les zones afectades. De la seva banda, el govern espanyol ha constituït durant la nit un comitè de crisi per coordinar els treballs de resposta i assistència i posar a disposició de les zones afectades efectius de la Unitat Militar d'Emergències, de la Policia Nacional, Protecció Civil i Guàrdia Civil.

Es manté tallada la connexió ferroviària entre València i Madrid i Barcelona.