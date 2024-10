Aproven el projecte per mitigar el soroll de l'AP-7 a Mont-roig del Camp i l'Ametlla de Mar

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat provisionalment el projecte constructiu per mitigar el soroll de l'AP-7 al seu pas per Mont-roig del Camp i l'Ametlla de Mar, a la demarcació de Tarragona. Concretament, al llarg de 3,2 km de l'autopista, en dos trams ubicats entre els km 277,6 i 292. S'instal·laran pantalles acústiques al marge esquerre de l'autopista, els treballs dels quals compten amb un pressupost d'obra estimat de 10,2 milions d'euros (IVA inclòs).

La finalitat del projecte és dur a terme les mesures correctores necessàries per al compliment dels objectius de qualitat acústica (OCAs) establerts a la normativa vigent. S'han dimensionat aquestes mesures per complir els OCAs, tant a l'escenari actual com en el futur, amb un previsible creixement del trànsit del tram en estudi.