Vídeo: Diversos cotxes queden inundats a Vilafortuny per l'intens episodi de pluges

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'intens episodi de pluges que està vivint Catalunya aquest cap de setmana ha caigut amb força aquest diumenge a la comarca del Baix Camp, sorprenent els residents de Vilafortuny, amb especial afectació al Vial de Cavet, davant del càmping Cambrils Park.

En qüestió de minuts, l’aiguat ha col·lapsat els embornals i l’aigua ha arribat fins al mig metre d’alçada, inundant diversos vehicles que es trobaven estacionats a la vorera. La intensitat de la precipitació ha estat tal que alguns dels vehicles han arribat a surar i a desplaçar-se fins a la vorera.

Un dels vehicles que ha quedat inundatJordi Sanvisens

Els fets han tingut lloc poc després de les 15 h i han generat escenes d'alerta entre els testimonis, que han vist com l’aigua envoltava els vehicles estacionats. Diverses grues han hagut de treballar en aquests moments per retirar els cotxes afectats i restaurar la normalitat a la zona.

El mateix episodi ha provocat que un vehicle quedés atrapat sota un pont que també ha quedat inundat. Aquest, com la resta, ha quedat anegat per l'aigua, esperant a ser retirat per la grua.

El cotxe que ha quedat atrapat sota el pontJordi Sanvisens

Aquest diumenge Protecció Civil ha activat el pla d'emergències per risc d’inundacions a Catalunya (Inuncat) davant l’avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) que, a partir d’aquest diumenge al migdia i fins dimarts, arriba un nou front de precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al litoral i prelitoral, així com al litoral sud.

El Baix Camp, juntament amb el Tarragonès, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Montsià, el Baix Ebre, i la Terra Alta, és una de les comarques més afectades per aquest front, ja que es preveu la possibilitat d’acumulació de pluja superior als 100 litres en 24 hores.

Per aquest motiu Protecció Civil recorda que cal extremar les precaucions en la mobilitat i les activitats a l’aire lliure, i que no es travessin rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable en general allà on estigui plovent o no ja hi hagi acumulació d’aigua.