Reactivada l'alerta del pla Inuncat per pluges intenses previstes diumenge i dilluns, sobretot a les Terres de l'Ebre

Protecció Civil ha activat en alerta el pla especial d’emergències per disc d’inundacions a Catalunya (Inuncat) davant l’avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) que, a partir d’aquest diumenge al migdia i fins dimarts, arriba un nou front de precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al litoral i prelitoral, així com al litoral sud.

Les pluges poden ser especialment importants a les Terres de l’Ebre (Baix Ebre i Montsià) on poden superar-se els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Al final de tot l’episodi, en aquests punts, es podria arribar a acumular 200 litres. També es posa en prealerta el Procicat per mala mar al terç sud del litoral i també hi pot haver forts vents al litoral central.

La intensitat de la precipitació s’anirà incrementant durant el proper vespre, i s’espera que sigui especialment alta durant la matinada i fins dilluns al matí.

També es preveu la possibilitat d’acumulació de pluja superior als 200 litres en 24 hores a les comarques del Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta així com de 100 litres en 24 hores a les comarques del Tarragonès, el Baix Camp, el Priorat i la Ribera d’Ebre.

Els xàfecs aniran acompanyats localment de tempesta. La distribució geogràfica del fenomen dins de la zona avisada serà de caràcter local. També s’espera que l’episodi pugui anar acompanyat de mala mar al terç sud del litoral català i per aquest motiu Protecció Civil posa en prealerta el Pla Procicat. Les previsions també indiquen que hi pot haver forts vents del nord-est a la zona del litoral central.

Protecció Civil recorda que cal extremar les precaucions en la mobilitat i les activitats a l’aire lliure, i que no es travessin rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable en general allà on estigui plovent o no ja hi hagi acumulació d’aigua.

També cal allunyar-se del litoral i dels llocs on les onades trenquin amb força com espigons, esculleres, passejos marítims i altres zones on trenquin les onades a prop.