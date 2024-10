Ecologistes en Acció denuncia el risc dels residus nuclears en el 35è aniversari de l'accident a Vandellòs I

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui, 19 d'octubre, es commemoren 35 anys de l'accident a la Central Nuclear de Vandellòs I, un dels incidents nuclears més greus d'Espanya, que va marcar un abans i un després en la gestió de la seguretat nuclear. L'accident, provocat per un incendi que va afectar diversos sistemes de seguretat i la refrigeració del reactor, no va causar fuites radioactives immediates, però va derivar en el tancament definitiu de la planta l'any 1990.

En aquesta data, Ecologistes en Acció ha volgut aprofitar l'efemèride per denunciar la «situació crítica» que es viurà al sud de Catalunya en relació amb la gestió de residus radioactius. Segons l'organització, aquesta àrea es convertirà en el principal magatzem de residus nuclears de l'Estat espanyol, un fet que consideren un greu perill per la salut pública i el medi ambient.

Els residus radioactius del sud de Catalunya

L'entitat afirma que «d'acord amb el 7è Pla de Residus d'ENRESA (Empresa Nacional de Residus), la decisió de no construir un magatzem centralitzat a la província de Cuenca comportarà que els residus nuclears s'acumulin a les instal·lacions de les pròpies centrals». També expliquen que actualment, «es calcula que a Espanya hi ha uns 123.500 m³ de residus de baixa activitat i uns 10.400 m³ de residus d'alta activitat, amb previsió que aquesta xifra augmenti fins al 2035», any en què està previst el tancament de l'última central nuclear de l'Estat.

Ecologistes en Acció adverteixen que només durant l'any 2023 es van generar 667 m³ de residus radioactius, i la capacitat de magatzematge serà «un repte cada cop més gran». A Catalunya, afirmen, «la situació és especialment preocupant»: les centrals nuclears d'Ascó compten ja amb dos magatzems temporals individualitzats (ATI), i la central de Vandellòs II també en tindrà un. A més, Vandellòs I rebrà, al 2028, els residus que van ser enviats a França per a l'extracció de plutoni.

En total, es calcula que en un radi de només 45 quilòmetres es concentrarà més de la meitat dels residus radioactius de tot l'Estat espanyol, amb la presència de quatre ATI.

Perill a llarg termini

L'organització ecologista subratlla que aquests residus romandran al sud de Catalunya durant almenys 50 anys, fins que es construeixi el Magatzem Geològic Profund previst per ENRESA per a l'any 2073. Ecologistes en Acció alerten dels riscos associats a la presència d'aquests residus, que poden estar exposats a «possibles fuites radioactives, atemptats o fenòmens meteorològics extrems».

A més, assenyalen que encara hi ha «qüestions tècniques per resoldre», com ara el maneig dels contenidors en cas de mal funcionament o increment d'emissions radioactives, la qual cosa requeriria intervencions especialitzades.

Crítica a l'energia nuclear

En el seu comunicat, Ecologistes en Acció conclou que aquest pla de gestió de residus posa de manifest que l'energia nuclear és una opció «cara, bruta i perillosa», i defensen que els reactors que encara estan en funcionament haurien de ser desmantellats abans de l'any 2035, considerant que aquesta data podria ser «massa tard» per evitar conseqüències greus.