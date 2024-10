Vandellòs inaugurarà una plaça en honor als treballadors de la nuclear de 1989

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha organitzat un acte institucional per inaugurar la Plaça Dinou d’Octubre. En aquest acte, previst per al dissabte 19 d’octubre, a les 12 h, a l’espai públic de l’Hospitalet de l’Infant situat entre l’alberg residència Àster, el casal d’Hifrensa i el passatge de l’Escola Àster, es descobrirà una placa amb la llegenda «Plaça del Dinou d’Octubre, en memòria dels treballadors i treballadores de la Central Nuclear Vandellòs I, dels equips d’emergència i de totes aquelles persones que van participar en l’extinció de l’incendi ocorregut el 19 d’octubre de 1989».

Tal com es va acordar en la sessió plenària del 31 de juliol, «Plaça Dinou d’Octubre» és el nom amb què quedarà batejat aquest espai que forma part del Poblat Hifrensa, la colònia industrial construïda a finals dels anys 60 del segle XX per acollir les persones que van treballar a la central nuclear. Actualment, aquesta plaça no disposa d’una denominació específica o genuïna.

«El motiu de la denominació rau a reconèixer públicament l’actuació heroica dels treballadors i treballadores de la central, així com la intervenció de l’equip de bombers i de totes aquelles persones que van evitar plegats les possibles conseqüències del greu accident en aquesta instal·lació nuclear», segons s’esgrimia en la sol·licitud presentada.