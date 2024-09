Aquests son tots els actes de la Festa Major de Vandellòs 2024

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

En honor de Sant Cosme i de Sant Damià, del 26 al 29 de setembre se celebrarà la Festa Major de Vandellòs. La festa començarà el dijous 26 de setembre, a les 18:30 h, amb el repic de campanes de l’església; i finalitzarà el diumenge 29 de setembre, després del gran espectacle pirotècnic previst per quan finalitzi l’espectacle teatral 'Una estona amb Joan Pera'. Per aquests quatre dies, el Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV) ha organitzat, amb la col·laboració de l’Ajuntament i d’altres entitats locals, una quarantena d’actes per a tots els públics.

Descobreix tots els actes del programa de Festa Major de Sant Cosme i de Sant Damià de Vandellòs:

26 de setembre Dijous

18:30h- Repic de Campanes

19:00h- Pregó de Festa Major

A continuació- Presentació de la Pubilla i les Damisel·les d'Honor

Tot seguit- Aperitiu popular

22:00h- Teatre 'Hotel Flamingo', de Clownic

Tot seguit- Disco Mòbil

27 de setembre Divendres

09:00h- XXVII Clotxada popular

11:00h- Espectacle de titelles 'Les aventures de Matito'

12:00h- Missa cantada en honor a Sant Cosme i Sant Damià

13:00h- Sardanes amb la cobla Reus Jove

17:30h- Espectacle 'Els corsaris de l'Escuma'

19:00h- 6è Corregaratges

19:30h- Concert de tarda amb l'Orquestra Maravella

21h- III Sopar de Festa Major

21.15h- Sopar Jove a Ca la Torre

23:30h- Ball de Festa Major amb l'Orquestra Maravella

Tot seguit- Concert de Les Que Faltaband + Dj Bonkers

28 de setembre Dissabte

10h- Tirada de Bitlles de Festa Major

12h- Inauguració de l’exposició fotogràfica- “Mirades en paral·lel: Dues generacions, un poble” de Pilar Escoda Montera

13:00h- Vermut musical amb El Último Vinilo

16:30h- Gimcana Asclats de Festa

17:30h- Plantada de Bèsties + Seguici popular

21:30h- XXXV Gran Correfoc de Nit

23:30h- Nit Jove amb Versión Imposible + Xaranga amb Suquet Calero + Dj Óscar Sánchez

29 de setembre Diumenge

9h- Tir al Plat Festa Major 2024

10:00h- Missa Major

10.30h- Plantada de Gegants i Capgrossos

11h- Celebració de X aniversari de l’estrena dels Capgrossos de Vandellòs- IX Trobada de Gegants i Capgrossos

12:00h- Homenatge a la vella Pagesia

17:00h- Cafè Concert amb Tocats del Grall

18h:00h- Partit de futbol: 1a- CFS Vandellòs – Móra d’Ebre CFS

20:30h- Teatre 'Una estona amb Joan Pera'

Tot seguit- Gran espectacle pirotècnic de Fi de Festa

