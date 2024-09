La Festa Major de Vandellòs se celebrarà del 26 al 29 de setembre amb una quarantena d’actes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

En honor de Sant Cosme i de Sant Damià, del 26 al 29 de setembre se celebrarà la Festa Major de Vandellòs. La festa començarà el dijous 26 de setembre, a les 18:30 h, amb el repic de campanes de l’església; i finalitzarà el diumenge 29 de setembre, després del gran espectacle pirotècnic previst per quan finalitzi l’espectacle teatral 'Una estona amb Joan Pera'. Per aquests quatre dies, el Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV) ha organitzat, amb la col·laboració de l’Ajuntament i d’altres entitats locals, una quarantena d’actes per a tots els públics.

Entre aquests, destaquen els tradicionals, com ara la XXVII Clotxada Popular; el XXXV Gran Correfoc de Nit; la IX Trobada de Gegants, l’Homenatge a la Vella Pagesia, la Plantada de bèsties i el seguici popular pels carrers del poble i el ball de nit amb l’orquestra Maravella (durant aquest acte, com ja és habitual, es durà a terme els Ball de rams i fanalets i els diners recaptats aniran en benefici de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre).

La presidenta del CCERV, Carme Escoda, ha remarcat també la celebració del 10è aniversari de l’estrena dels Capgrossos de Vandellòs, que tindrà lloc en el marc de la IX Trobada de Gegants i Capgrossos; la inauguració de l’exposició fotogràfica 'Mirades en paral·lel: Dues generacions, un poble', de Pilar Escoda, que ha organitzat l’Associació de jubilats de Vandellòs; i el III Sopar popular i els espectacles de teatre: 'Una estona amb Joan Pera' i 'Hotel Flamingo' de la companyia Clownic, en homenatge als seus pares teatrals, Tricicle.

A més, hi haurà actes adreçats especialment a la canalla (l’espectacle de titelles 'Les aventures de Matito' i l’espectacle 'Els corsaris de l’Escuma', organitzats per l’AFA Vall de Llorers) i als joves (disco mòbil amb djs locals, el 6è Corregaratges amb la Xaranga Suquet Calero, que ha preparat l’Associació de Joves de Vandellòs; el 12è Sopar jove, la gimcana «Asclats de Festa», organitzada per l’ADF de Vandellòs; la Nit Jove amb el grup de versions Versión imposible, la xaranga de Suquet Calero i el dj Óscar Sánchez; i l’actuació del grup de versions Les que faltaband.

La pregonera

Enguany, la persona encarregada de fer el pregó, el dijous 26 de setembre, a les 19 h al pavelló poliesportiu, serà Glòria Gil Castellnou, filla de Vandellòs, que va treballar al departament d’Intervenció de l’Ajuntament durant més de 45 anys. «Una veïna que sempre ha estimat el seu poble i la seva feina», segons ha afirmat l’alcaldessa, Assumpció Castellví. L’acte del pregó estarà amenitzat per la banda municipal de música Clau de Vent i, posteriorment tindrà lloc la presentació de la pubilla (Aida Galindo Domènech) i les damisel·les d’honor (Natàlia Miralles Gil i Maria Gil Olmo).