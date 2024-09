S’inicien les obres d’Adif per integrar l’antiga via ferroviària a la trama urbana de Cambrils

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Adif ha començat els treballs per integrar l’antiga via ferroviària a la trama urbana de Cambrils, eliminant l’efecte barrera i donant continuïtat als vials per millorar la permeabilitat del trànsit de vehicles i vianants. Les primeres actuacions se centren en dos punts de llevant: a l’alçada del carrer Venècia (on s’han iniciat les obres aquest dilluns) i al camí del Corralet (on es preveu realitzar els treballs al llarg de la setmana que ve). En aquest cas s’eliminarà un pas a nivell, talussos i altres elements que actualment divideixen el nucli urbà.

El regidor d’Urbanisme i Obra Pública, Enric Daza, ha celebrat l’inici d’unes obres tan «esperades i necessàries» des que la via va quedar en desús el gener del 2020. En aquest sentit, el regidor ha afirmat que la supressió d’aquestes barreres arquitectòniques és un pas imprescindible per aconseguir una ciutat més cohesionada i una mobilitat més sostenible, amb la creació d’un eix cívic en forma de via verda al llarg de tot el traçat.

Per tot això, l’Ajuntament està treballant perquè les actuacions d’Adif segueixin properament amb la demolició dels ponts i sota-ponts del Molí de la Torre, Mas Clariana, Molí d’Avall i l’Avinguda Vilafortuny. Amb aquest mateix objectiu d’integrar la trama urbana, des del 2021 el propi Ajuntament ja ha obert diversos passos provisionals a diferents punts de la infraestructura. A banda, a finals de l’any passat es van connectar les avingudes Vidal i Barraquer i Horta de Santa Maria, separades històricament per l’estació i el traçat ferroviari.

