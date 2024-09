Vídeo: Les fortes pluges desborden el riu Francolí al seu pas per Tarragona

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El riu Francolí ha arribat a sortir de la seva llera al seu pas per Tarragona, després de les fortes pluges a la demarcació en les últimes hores, provocant una estampa gens habitual a la ciutat, per on amb prou feines sol portar aigua.

Les fortes pluges registrades ahir han provocat que el cabal del Francolí, que desemboca a Tarragona capital, hagi passat d'una mitjana d'1,1 o 1,2 metres cúbics per segon a 104,8. Al seu pas per Montblanc, el riu també ha registrat fins a 32.000 litres per segon.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va activar un avís per risc hidrològic per la possible crescuda sobtada dels rius a la demarcació i Protecció Civil recomana evitar les zones properes als rius o rieres, així com els espais inundables.

El temporal va deixar precipitacions de 60 litres per metre quadrat a Tarragona, 40 a Vinyols i els Arcs i Constantí, 28 a Torredembarra o 20 a Mont-roig del Camp.

