L'Hospitalet de l'Infant es prepara per acollir la 28a edició del Mercat Medieval

L’any 1344, l’Infant Pere va fundar l’Hospital del Coll de Balaguer. Al voltant d’aquest emblemàtic edifici —avui dia declarat bé cultural d’interès nacional—, es va bastir un nucli de població, que, posteriorment, donaria lloc al poble. Ara, 680 anys després de la creació de l’hospital, l’Hospitalet de l’Infant reviurà l’època medieval, gràcies a la 28a edició del Mercat Medieval del municipi.

L’esdeveniment donarà el tret de sortida el divendres 6 de setembre i s’allargarà fins al diumenge 8. S’instal·laran al voltant de la plaça Catalunya un centenar de parades, vint de les quals seran locals en què es vendran productes d’artesania, d’alimentació o de teràpies naturals, entre d’altres.

La programació s’estrenarà amb un espectacle inaugural, de la mà Xarop de Canya, Lo Sacaire del Llobregat, Krakort el follet i Dansa oriental. En aquesta nova edició, també hi haurà novetats. El divendres a les 22 h., es durà a terme la Nit de les Espurnes. a càrrec del Ball de Diables de l’Hospitalet de l’Infant.

Més enllà, però, el públic també podrà gaudir dels actes que, amb el pas dels anys, ja s’han convertit en tradicional. Dissabte, per exemple, tindrà lloc el sopar medieval a la plaça Berenguer d’Entença, que enguany canvia el format. Caldrà comprar tiquets a partir del dia 6 a la parada La Taverna, instal·lada a la mateixa plaça Berenguer.

L’àpat medieval comptarà amb beguda, amanida verda, pa amb crioll, xoriç roig, bacó i costella de porc i pastís de Santiago de postres. A més, tots els assistents rebran una cassoleta de fang del Mercat Medieval. Com cada any, hi haurà cercaviles musicals i espectacles de carrer gratuïts, això com tallers i demostració d’oficis —de llauner, bufador de vidre, fuster, forner, filadora i terrissaire— i un espai de jocs tradicionals per a la canalla a la plaça del Pou. Durant els dies de mercats, també es faran visites guiades diürnes i nocturnes, una gimcana familiar i una visita teatralitzada a l’Hospital del Coll de Balaguer.

La regidora de Comerç de l’Hospitalet de l’Infant destaca que «el Mercat Medieval apropa la història del nostre municipi a tots els vilatans i vilatanes i ens permet gaudir d’unes jornades plenes de cultura i activitats per a tota la família».

