La policia tanca el passeig marítim de Cambrils per acabar amb el mercat del 'top manta'

La policia ha tancat el passeig marítim del municipi com a estratègia per lluitar contra la venda ambulant de productes falsificats a la ciutat. La nova mesura implica tallar durant 24 hores el passeig marítim des del carrer Andròmeda fins al límit amb Salou per evitar l’accés de manters a la zona on es concentra aquesta activitat il·legal. Els talls, que es portaran a terme periòdicament durant la temporada turística, es realitzaran amb la instal·lació de barreres de formigó del tipus New Jersey als dos extrems i amb vigilància policial permanent.

La decisió és fruit d’una taula de treball impulsada per l’Ajuntament de Cambrils per abordar conjuntament aquest problema compartit per tots els municipis costaners. En aquesta trobada, que va tenir lloc a Cambrils el passat 22 d’abril, hi van participar l’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa; el delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Àngel Xifré; el regidor de Seguretat Ciutadana, Enrique Arce, i comandaments dels dos cossos policials.

L’alcalde de Cambrils ha afirmat que, malgrat les dificultats i la complexitat del fenomen, l’Ajuntament posarà tots els esforços per frenar la venda ambulant perquè perjudica el comerç, suposa la distribució de productes que no compleixen cap control de qualitat, i obstaculitza el pas de ciutadania i turistes que passegen o van en bicicleta.

En la mateixa línia, el regidor de Seguretat ha destacat la necessària col·laboració interpolicial i ha assegurat que cal fer servir totes les eines i estratègies possibles contra aquestes màfies de falsificació de productes, tot i que les tasques cada vegada són més complicades per la gran afluència de venedors. El regidor també ha fet una crida a no comprar productes falsificats perquè no tenen cap tipus de garantia i poden posar en risc la salut i la seguretat de les persones usuàries.

La venda ambulant il·legal ja va ser un dels temes que es van tractar durant la Junta Local de Seguretat de Cambrils celebrada el passat 21 de març, que va donar peu a aquesta taula de treball. L’estiu passat Policia Local i Mossos ja va provar formules per reduir la presència de manters com els diferents controls de trànsit als accessos de la zona de venda del passeig de Cap de Sant Pere, que van acabar amb una gran quantitat de productes comissats.

