El PP de Cambrils demana a l'equip de govern que reculi amb la imposició del porta a porta

El grup municipal del Partit Popular ha lamentat la «falta de coherència i fermesa de l'equip de govern» de Cambrils, després de la recent decisió de reinstal·lar parcialment els rentapeus a les platges, malgrat haver votat en contra d'aquesta mesura en el ple de juny. Des de la formació denuncien que e«l govern municipal cedeix davant la pressió popular i no pren decisions amb una visió clara i responsable, ja que no hi ha hagut alteracions substancials pel que fa a la situació hidrològica que justifiquin el cop de timó».

Aquesta marxa enrere és un clar reflex d'una «política erràtica i reactiva», asseguren. Des del PP consideren que, si bé la reinstal·lació dels rentapeus ha estat una resposta a les nombroses queixes tant de veïns com de turistes, l'equip de govern hauria d'eliminar la recollida de residus porta a porta als barris, ja que compta amb una forta oposició veïnal.

El portaveu popular, David Chatelain, assegura que «aquest sistema ha generat un profund malestar en la comunitat, amb queixes generalitzades sobre la falta de planificació, la incomoditat del sistema i la poca efectivitat en la seva implementació». Chatelein afegeix que el govern no ha tingut en compte «l'impacte real en la vida diària dels ciutadans afectats, que han presentat centenars de signatures en contra».

Des del Grup Municipal del Partit Popular de Cambrils, ha demanat a l'equip de govern que reculi en la implantació del sistema de recollida porta a porta. Per a Chatelain, «el camí correcte seria consensuar la recollida amb els veïns afectats i aplicar-la, de donar-se el cas, després d'una campanya informativa clara i, sobretot, explicativa».

Finalment, han criticat que la reinstal·lació dels rentapeus s'ha fet molt tard i de forma incompleta, pràcticament a la fi d'agost. «És hora que aquest govern deixi d'improvisar i comenci a gestionar amb responsabilitat i coherència», ha finalitzat Chatalein.

