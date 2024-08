Un establiment de Cambrils, reconegut com el més sostenible de la costa catalana

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a Espanya, ha donat a conèixer els establiments hostalers més responsables i compromesos amb la sostenibilitat de Catalunya.

En la V edició del #MovimientoBanderasVerdes, Ecovidrio ha comptat amb la participació de més de 15.400 hostalers de 141 municipis d'Andalusia, Comunitat Valenciana, Catalunya i la Regió de Múrcia. Tots aquests hostalers han mostrat el seu compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, destacant, entre ells, dos locals de Catalaunya: Lasal del Varador (Mataró) i Bar del Pòsit (Cambrils).

El restaurant Bar del Pòsit ha estat guardonat per oferir una experiència gastronòmica sostenible centrada en productes locals i orgànics. A més, treballen amb productes i proveïdors locals i de quilòmetre zero i col·laboren amb viticultors locals per a produir el seu propi vi, secundant així l'economia local i promovent un comerç just. Finalment, utilitzen energia verda procedent de fonts renovables, usen envasos take away ecològics i aposten per materials reciclats i de producció ètica per als uniformes dels seus empleats.

