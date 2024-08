Més de 200 persones grans del Baix Camp participen en un programa d’activitat física

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 200 persones a la zona del Baix Camp han participat en el projecte Get Senior Active (GSA), cofinançat per la Unió Europea. La iniciativa, liderada pel Consell Esportiu del Baix Camp, celebra el tancament amb èxit del seu primer any d’implementació. Aquest innovador projecte té com a objectiu fomentar l’activitat física entre les persones majors de 65 anys, contribuint així a la millora de la seva salut mental, física i social.

El GSA ha estat un esforç conjunt entre diversos socis europeus, incloent-hi AJSPT (Romania), UISP (Itàlia) i el Club Reus Deportiu, demostrant una col·laboració internacional efectiva en la promoció d’estils de vida saludables per a la gent gran.

Durant aquest primer any, s’ha desenvolupat un programa extens amb més de 30 sessions dissenyades per a diferents perfils d’usuaris. Aquestes sessions han estat estructurades per assegurar que cada participant rebi el màxim benefici, independentment del seu nivell de condició física inicial.

El GSA ha estat el pas següent per fer créixer el ja conegut projecte Activa’t, ampliant els seus objectius i abast per arribar a una audiència més àmplia i diversa. Les entitats que han participat en aquest projecte inclouen la Residència Ítaca Reus, la Residència Ítaca Fortuny, la Creu Roja de Sant Pere i Sant Pau, i la Creu Roja del Vendrell, entre altres.

Et pot interessar