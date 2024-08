Busquen voluntaris pel Meeting Special Olympics Reus 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'organització de l'Special Olympics España busquen persones voluntàries per col·laborar en l'esdeveniment que tindrà lloc a Reus del 17 al 20 d’octubre.

Actualment ja s’han inscrit 96 persones però seran necessaris un mínim de 120, ja que s’hauran de cobrir tres torns (corresponents als tres dies) amb 120 voluntaris per dia. Per tal de col·laborar s’ha habilitat un formulari al web reusesport.cat, on s’especifiquen les necessitats i possibilitats de participació com a voluntari, com que cal tenir més de 16 anys per apuntar-s'hi.

Les persones participants podran triar entre diferents àrees on poder col·laborar: competició, acompanyament de les Delegacions, conductor, menjador o protocol i cerimònia.

«El voluntariat és l’essència dels Jocs Special Olympics, ja que les persones voluntàries esdevenen una peça clau perquè l’esdeveniment assoleixi l’èxit i es converteixen en el veritable pilar de la cita», ha manifestat el regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, qui ha encoratjat a tothom a participar «des del jovent a la gent gran, tots podem aportar si ens impliquem i donem el millor de nosaltres per fer gran aquest esdeveniment únic».

