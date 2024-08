Convoquen una protesta pels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17-A

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Set anys després dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost del 2017 continuen algunes incògnites. Per aquest motiu, la Plataforma 17-A Exigim responsabilitats ha convocat una protesta per demà, a les 12 del migdia, davant del Palau de la Audiencia de Barcelona, al Passeig Lluís Companys.

L’acte consistirà en un concentració, un minut de silenci, una interpretació musical i la lectura d’un manifest. L'entitat exigeix l’esclariment dels vincles del CNI -i altres organismes- amb l’organització dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost del 2017.

També denuncien que els partits espanyols majoritaris, PP i PSOE, han barrat el pas per a crear una comissió d’investigació, malgrat les evidencies en contra alguns membres del govern.

L’organització de l’acte no te vinculació amb cap partit polític ni pretén representar a les víctimes. Es tracta d’una plataforma ciutadana que considera que sense l’assumpció de responsabilitats per part dels inductors dels crims, no es pot evitar que fets similars tornin a pasar.

