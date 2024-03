Ajornada la comissió d'investigació dels atemptats del 17A davant la manca d'acord

La Comissió d'investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost del 2017, respectivament, constituïda al Congrés, ha ajornat la sessió prevista aquest dimarts davant la manca d'acord al voltant del pla de treball, han informat a EFE fonts parlamentàries.

La setmana passada, els membres de la Comissió es van reunir a porta tancada i, incapaços de tancar un consens, es van donar de termini fins aquest dimarts per acordar el citat pla, però no ha estat possible.

ERC i Junts volen investigar al detall la connexió amb el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) de l'imam de Ripoll (Ripollès) Abdelbaki es Satty, considerat el cap de la cèl·lula terrorista i que va morir el 16 d'agost en l'explosió de la casa d'Alcanar on el grup preparava explosius.

Però, des del PSOE ja es va indicar la setmana passada la necessitat d'estudiar amb deteniment i rigor les peticions que suposin accedir a informació classificada.

La comissió d'investigació dels atemptats és una de les tres que el PSOE va acordar crear amb els seus socis per a la investidura, totes vinculades a Catalunya.

Una altra comissió investigarà l'anomenada Operació Catalunya, la presumpta trama parapolicial orquestrada des del Ministeri de l'Interior durant els governs del PP per atacar l'independentisme; i una tercera abordarà l´espionatge a líders independentistes amb els programes Pegasus i Candiru.