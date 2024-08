Els empleats del Burger King de Cambrils denuncien que treballen a més de 40 graus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballadors d’un establiment de la cadena de menjar ràpid Burger King ubicat al barri de Vilafortuny, a Cambrils, Tarragona, han denunciat estar treballant en condicions «infrahumanes» a causa de les altes temperatures que es registren al local. Segons informen, el sistema d’aire condicionat del restaurant porta sense funcionar des de Setmana Santa, el que ha ocasionat que 11 empleats hagin hagut de ser atesos per cops de calor.

«Hem estat treballant en condicions que no són legals, són infrahumanes, perquè hem arribat a màximes de fins a 42 graus treballant», va assegurar un membre de la plantilla que va preferir mantenir l’anonimat. Per la seva part, una de les treballadores afectades va relatar: «Se’m va ennuvolar la vista, tenia moltes tremolors, i en aquell moment van decidir portar-nos amb cotxe a urgències». Al seu informe mèdic consta el diagnòstic per cop de calor i insolació.

Més d’una desena de treballadors afectats

D’acord amb el representant sindical de la plantilla, entre divendres i dissabte passat, uns altres 10 treballadors van haver de ser atesos en centres d’atenció primària per la mateixa raó. Com a mesura temporal, mentre es repara la instal·lació d’aire condicionat, l’empresa ha ofert resituar els empleats en altres locals, una solució que no ha convençut els afectats.

«Continuo tenint ansietat només de pensar que he de tornar a treballar. Treballes suant, veus als teus companys a punt de desmaiar-se... No et trobes bé, no treballes bé. A sobre, t’exigeixen un ritme ràpid, perquè els clients es queixen que no surten les comandes. No podíem anar ràpid treballant a 42 graus», va lamentar la mateixa treballadora.

No és un cas aïllat

Desafortunadament, aquest no és un cas aïllat a les cuines de gaires restaurants durant l’època estival a Espanya. Des de maig fins la data, la Inspecció de Treball ha rebut 105 denúncies i s’han obert 112 expedients vinculats amb la calor en l’àmbit laboral.

Entre aquestes denúncies es troben les presentades per CCOO en relació amb aquest establiment i uns altres dos més ubicats a la Costa Daurada. La Inspecció de Treball ja ha obert un expedient a la cadena de menjar ràpid per aquesta raó.

