La Festa de l’Ormeig de Pesca Tradicional torna a la platja del Regueral de Cambrils

Cambrils acollirà el pròxim dijous 15 d’agost, un any més, la Festa de l’Ormeig de Pesca Tradicional. Organitzada per l’associació Arjau Vela Llatina i amb el suport de l’Ajuntament, la 18a edició d’aquest esdeveniment s’havia de dur a terme el passat 28 de juny, en el marc de la Festa Major de Sant Pere, però es va haver de suspendre arran d’una forta llevantada.

Així, la nova data escollida per a reprogramar l’acte té un sentit especial perquè coincideix amb la Mare de Déu d’Agost —que era el dia habitual de les darreres calades de l’artet que es van fer durant el segle XX a Cambrils.

La Festa de l’Ormeig de Pesca Tradicional reviurà els orígens de la cultura marinera cambrilenca amb un ampli ventall d’activitats. La programació es durà a terme durant tota la tarda de dijous.

Una de les novetats destacades de l’edició d’enguany és que es recupera la platja del Regueral com a espai. A partir de les 18 h., abans de l’obertura oficial de l’esdeveniment hi haurà una demostració de navegació tradicional. Mitja hora més tard, a l’inici del moll de Llevant del Port de Cambrils, s’obriran les carpes amb punt de venda de samarretes de la Festa de l’Ormeig i de l’Arjau.

Un cop escalfats els motors amb els actes previs, s’obrirà la divuitena edició de la festivitat amb la recreació d’alguns oficis antics com els fabricants de sàrcies —el conjunt de cordes, ormejos, arreus i rets per a pescar—; els mestres d’aixa —artesans que projecten, construeixen o reparen tota mena d’embarcacions—; les remendadores —que s’encarregaven d’arreglar els trossos malmesos de les xarxes de pescar un cop finalitzava la jornada dels pescadors—; els mestres velers —que s’encarregava de col·locar els pals, fer les veles, muntar els caps i, en definitiva, bastir la barca dels aparells necessaris per a la navegació—; els puntaires, entre d’altres.

A les 19.30 h., es durà a terme la tirada del rall a càrrec de Joan Rom Migranya i del rossegall amb la col·laboració del Ball Parlat de Vileros i Mariners de Cambrils. Un cop s’acabi l’acte, començarà la tirada de l’artet dirigit per professionals de la Confraria de Pescadors de Cambrils amb la col·laboració dels clubs Vent d’Estrop i Rem Cambrils, a més de totes les persones que vulguin acostar-se a la platja a estirar les malletes.

També es realitzarà l’estesa de l’art a la sorra i, tot seguit, per tancar el programa, es podrà conèixer de primera mà com es venia el peix amb una subhasta de peix a l’antiga, a càrrec de Francesc Benaiges Quebra, i, novament amb la col·laboració del Ball Parlat.

Des de l’organització de l’esdeveniment recomanen ubicar-se al Moll de Llevant del Port de Cambrils per veure tota la festa en primera línia. A més, s’adverteix que la programació pot modificar-se segons les condicions meteorològiques que regnin durant la jornada.

