Dos detinguts per robar al nou Mercadona de Cambrils

Imatge del supermercat on es va produir el robatori.Policia Local Cambrils

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Dues persones van ser detingudes dimarts al migdia després de robar en un supermercat de Cambrils. Concretament, es va produir al Mercadona que hi ha situat entre l'avinguda Adelaida i la carretera N-340.

Segons explica la Policia Local, els dos arrestats compten amb antecedents. Després del seu escorcoll, els agents van procedir al registre del seu vehicle, on van localitzar nombrosos productes d'altres supermercats per un valor de 800 euros. Per aquest motiu van quedar detinguts.

Et pot interessar