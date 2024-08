Mor un gos en caure en una bassa a Mont-roig del Camp

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Un grup de persones va alertar diumenge al vespre als Bombers de la Generalitat per un gos que havia caigut dins una bassa d'aigua a Mont-roig del Camp. Els fets van passar a les 20.49 hores i es va desplaçar una unitat terrestre.

Un cop allí, els alertants van explicar que feia 15 minuts que l'animal s'havia enfonsat i ja no l'havien tornat a veure a la superfície. Els bombers van aconseguir extreure'l de l'aigua i van procedir a fer les maniobres de reanimació però ja no van poder fer res per salvar-li la vida.

