Torna el Concurs Internacional de Gossos d’Atura a Prades

Prades acollirà el XXXV Concurs Internacional de Gossos d'Atura el diumenge 4 d’agost al camp de futbol municipal. El concurs es va iniciar l’any 1988 i s’ha anat celebrant el primer diumenge d’agost, exceptuant els anys de pandèmia.

El concurs és un reconeixement al món del pastoreig en el qual cal recordar la feina dels pastors en la prevenció d’incendis ja que ajuden a mantenir els boscos netejant el sotabosc.

Enguany com a novetat s'afegeix la jornada de dissabte 3 d’agost amb un taller de llana a càrrec de Laia Aguilà a la plaça Major. Es farà una mostra de l’ofici durant tota la jornada a partir de les 11 del matí. Durant la tarda s’esquilaran ovelles i se'ls hi tallaran les ungles. Qui vulgui podrà participar en el taller de llana des de dos quarts de dotze del migdia fins a la una de la tarda o bé, en torn de tarda, de dos quarts de set fins les vuit. Un cop finalitzats els tallers, les persones assistents podran realitzar decoracions per a guarnir el concurs de l’endemà amb la llana treballada.

Diumenge, el dia del concurs, s’obriran portes del camp de futbol municipal a dos quarts de nou del matí on es podrà esmorzar a preus populars. El concurs s’iniciarà entre dos quarts de deu i les deu en el qual catorze pastors amb els seus gossos hauran de mostrar les seves habilitats en el control del ramat d'ovelles. Els participants d’enguany provenen de Catalunya, Aragó, Euskadi, País Valencià i Balears i comptaran amb la presència femenina de tres participants.

El concurs consta de dues proves en les quals es premia l’obediència del gos. El gos ha de fer un pas de banderes i conduir el ramat des del punt d'inici fins davant del pastor, intentant que passi per la Portella. Posteriorment, el ramat ha de quedar quiet dins del cercle i el pastor ha de treure l'esquella d'una ovella del ramat procurant que la resta del ramat quedi dins el cercle. Finalment, el pastor anirà caminant cap a la mànega amb el ramat darrere i s’ha d'aconseguir que entri tot el ramat al corral i tancar la porta. En la segona prova, els pastors més ben qualificats hauran de recollir el ramat del punt d'inici, portar-lo davant seu i anar al corral fent entrar i sortir les ovelles.

Les entrades pels espectadors es podran adquirir a l’accés al camp de futbol per cinc euros el mateix dia o a l’Oficina de Turisme de Prades anticipadament. L’esmorzar complet tindrà un preu de cinc euros que inclourà una llesca de cansalada i una de llonganissa i beguda. Un mig esmorzar tindrà un preu de tres euros incloent una llesca a triar entre les dues opcions i beguda.

