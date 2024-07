Cambrils amplia les inversions previstes per enguany amb el romanent del 2023

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Cambrils disposarà aquest 2024 de 3 milions d’euros per dedicar al capítol d’inversions. Aquesta xifra s’ha assolit després que el consistori hagi decidit sumar als 1,8 milions aprovats en el pressupost d’enguany el romanent del pressupost municipal de l’any passat i que ha estat d’ 1.283.634,11 euros.

D’aquesta manera, segons que ha expressat el regidor d’Hisenda cambrilenc, Aleix Rom, el consistori podrà dedicar l’increment inversor a tres nous objectius. Aquest són en primer lloc, l’ampliació de les inversions als carrers, en matèria d’obres, pavimentació i parcs. En segons es dedicaran nous recursos al manteniment d’equipaments municipals i finalment, el tercer objectiu serà en el millorar les eines de treball de la Policia Local.

Rom explicava que hi ha zones de Cambrils, com Vilafortuny i la Llosa, amb serveis que no han estat atesos el molts anys. «Amb temps», afegia Rom, «ens comprometem a canvia la fesonomia d’aquestes zones».



1. Inversions al carrer, en matèria d’obres i de parcs

Execució del tram final de l’avinguda Baix Camp. L’any 2025 es continuarà i s’acabarà amb aquesta actuació. Part a executar el 2024.

200.000 €

Nova àrea de jocs al Parc del Pinaret, consistent en tres elements adaptats per a persones amb diversitat funcional.

155.000 €

Instal·lació d’un parc infantil inclusiu. A l’alçada de la Torre de l’Esquirol, a l’altra banda de l’avinguda Diputació.

100.000 €

2. Manteniment dels edificis municipals

Reparacions a la coberta de la Biblioteca i millores dels espais interiors.

70.000 €

Arranjament de cobertes a centres educatius.

60.000 €

Adquisició d’aires condicionats per als centres educatius i instal·lació de pèrgoles que serviran com a refugis climàtics.

32.000 €

Reparació de les finestres del Casal de la Gent Gran per evitar filtracions i humitats. Barana de la rampa a l’entarimat a la sala d’actes.

49.354,11 €

3. Millores a la Policia Local

Instal·lació de més control d’accessos a les illes de vianants (càmeres en comptes de pilones).

35.000 €

Instal·lació de senyalització vertical i material auxiliar, algunes per ser material obsolet i d’altres per noves necessitats.

25.000 €

Compra de tauletes per als agents i altre material informàtic.

18.000 €

