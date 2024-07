Alfons García, nou senador per designació autotòmica

Alfons García al Parlament de Catalunya, un cop elegit com a nou senador autonòmic.Cedida

Aquesta setmana el ple del Parlament ha elegit als senadors que els corresponen per designació autonòmica. En aquest sentit, l’ex-alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant , Alfons García, ha estat un dels designats representant al grup socialista.

Alfons García, ha estat alcalde i regidor de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant durant 12 anys, aconseguint majories sòlides i uns resultats que van consolidar el PSC com a primer partit del municipi.

Llicenciat en geografia i història per la Universitat de Barcelona i Doctor en Geografia per la Universitat Rovira i Virgili, ha estat funcionari del cos de professors catedràtics de secundària.

En les seves primeres declaracions un cop elegit senador del Parlament, Alfons García ha destacat que «vull posar el meu granet de sorra en un doble sentit. Primer, per fer de la Cambra Alta un òrgan polític per construir, dialogar i acordar -en la línia de la política útil i en positiu que defensa Salvador Illa-. I, en segon lloc, fer tot el què estigui en les meves mans per defensar els interessos de les comarques tarragonines al Senat».

«L’escenari no és fàcil perquè el PP disposa a la Cambra Alta de majoria absoluta i l’utilitza per intentar paralitzar l’obra de Govern de l’executiu de progrés del president Pedro Sánchez».

García ha afirmat que «tothom que em coneix sap que faré al Senat al mateix que durant tots aquests anys he volgut fer a l’Ajuntament del meu poble. És a dir, treballar per poder transformar el dia a dia de la gent i aconseguir així una societat més justa i més cohesionada. Aquest compromís el mantinc i el mantindré durant tota la meva vida, ara l’única variació és que ho faré des del Senat però amb la mateixa determinació amb la que he treballat fins ara», ha argumentat.

Cal recordar que a les darreres eleccions generals el PSC va elegir tres senadors per la demarcació de Tarragona, guanyant de llarg els comicis. Per tant, Alfons García se suma a l’equip ja format per Mario Soler, Núria Rovira i Manel de la Vega.

