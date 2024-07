El PPC proposa Lorena Roldán com a senadora per designació autonòmica

El PPC ha proposat la diputada tarragonina Lorena Roldán com a senadora per designació autonòmica aquesta legislatura. Així ho ha comunicat el partit aquest dilluns, després que la Junta de Portaveus del Parlament acordés com es repartiran els senadors que la cambra escull al Senat: el PSC i Junts en tindran tres cadascun i n'hi haurà dos per a ERC i el PP.

El president de la formació, Alejandro Fernández, ha subratllat que és «una gran parlamentària» i que té «tota una trajectòria política consagrada a la defensa dels drets i llibertats de tots els catalans». Roldán ja va ser senadora entre el 2018 i el 2020, quan era diputada de Cs al Parlament.

Et pot interessar