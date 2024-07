Reforcen la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant amb cinc agents més

Un total de cinc agents reforçaran aquest estiu la plantilla de la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Des de principis de juliol i fins al 15 de setembre, que és el període de major afluència de gent al municipi, aquests agents «vetllaran per la seguretat i atendran les possibles necessitats de la ciutadania, amb especial atenció a la zona de platges i a la zona comercial, que és on més concentració de gent hi ha durant aquesta època de l’any», segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Francisco Javier Ochoa.

El cap de la Policia Local, el sergent Sergi Navarro, ha concretat que «aquests agents duran a terme tasques relacionades amb la policia de proximitat, és a dir, vigilància de platges i dels espais públics; regulació del trànsit al nucli urbà, control del compliment de les ordenances municipals i prevenció de fets delictius».

Aquest dimecres els cinc agents van prendre possessió del càrrec en un acte celebrat a la Casa de la Vila. Amb la incorporació d’aquests cinc agents de reforç, la Policia Local disposarà aquest estiu d’un total 22 efectius, per donar resposta a l’augment de població que experimenta el municipi durant aquests mesos.

