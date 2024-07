Visites, circ, cinema i esports a la platja dinamitzaran l’estiu a Vandellòs i l’Hospitalet

Un estiu carregat de propostes per a tots els gustos i per a totes les edats. Així es pot resumir l’agenda d’activitats estiuenca que ha organitzat l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Les visites guiades al patrimoni, el cinema, els espectacles de circ, els tallers ambientals i les activitats esportives dirigides a la platja són els punts forts d’un programa que omplirà el municipi de propostes tot el juliol, l’agost i les primeres jornades de setembre.

'L’Hospitalet en blanc i negre', la novetat

Una de les grans apostes de l’agenda estival de Vandellòs i l’Hospitalet són les visites guiades al patrimoni històric i cultural del municipi. Enguany, s’han programat dotze visites diferents, que es duran a terme en diferents dates i fins al 8 de setembre. Com a novetat, enguany s’ofereix L’Hospitalet de l’Infant en blanc i negre. Es tracta d’una passejada a peu pel nucli antic i façana marítima de l’Hospitalet de l’Infant, per descobrir com era la localitat durant l’època franquista, mitjançant fotografies antigues i comparar-la amb l’actualitat.

Aquesta novetat se suma a altres propostes totalment consolidades com les visites a l’Hospital del Coll de Baleguer, fundat per l’infant Pere d’Aragó el 1344. El conjunt monumental es pot descobrir en diverses activitats com les visites guiades per a públic general; les visites familiars, pensades per a famílies amb canalla de 6 a 12 anys, en les quals pares i fills i coneixen el monument i la seva història mitjançant una gimcana; les visites nocturnes amb tast de vins al pas de ronda; i les visites teatralitzades, on el mestre de cases Ferrer Malet explica com va rebre l’encàrrec per part de l’infant Pere de dissenyar i construir l’Hospital, per defensar, assegurar i poblar el territori.

El passat, al detall

Aquest estiu també es faran les visites al molí de Vandellòs, on s’explica el procés d’elaboració de l’oli d’oliva; així com la proposta Arquitectura i memòria: El Poblat Hifrensa d’Antonio Bonet Castellana, on fa un recorregut a peu pel Poblat Hifrensa, darrera colònia industrial de Catalunya, construïda a principis dels anys 70 per acollir les famílies dels treballadors de la central nuclear Vandellòs I.

La Guerra Civil i la seva petjada a l’Hospitalet és l’eix temàtic de dues propostes diferenciades. A Entre dos fronts de guerra, les fortificacions de la Guerra Civil al Coll de Balaguer, es poden veure un seguit de fortificacions que va construir l’exèrcit republicà per evitar l’entrada de l’exèrcit nacional, com ara el polvorí de Letícia i la bateria d’artilleria de la Pitrassa (visita per a adults). A la Passejada pels espais de la Guerra Civil a l’Hospitalet de Mar (apta tots els públics), proposa reviure els fets que van succeir durant la Guerra Civil a l’Hospitalet de Mar, nom amb què es coneixia l’Hospitalet de l’Infant durant els anys de la II República.

Descobrir el litoral

El mar i els entorns litorals seran els protagonistes de tres altres visites guiades. A L’Hospitalet de l’Infant vist des del mar, es farà un recorregut en barca des del port esportiu pel litoral fins a l’illot del Torn, per explicar la història de la vila i del seu territori, amb una capbussada al mar inclosa. L’Almadrava, poble pescador és una visita guiada per a tots els públics en què es donarà a conèixer l’evolució d’aquest nucli costaner del municipi caracteritzat per les seves cases blanques. I, per últim, a la visita De Caladoques a Calajustell, un passeig pels vestigis del ferrocarril, es proposarà una passejada per observar el pas del temps a l’entorn de l’antiga via de ferrocarril i la transformació del paisatge natural de l’espai d’interès natural de la Rojala - el Torn. En aquest recorregut a peu els i les participants podran descobrir les restes de la Guerra Civil als búnquers, trinxeres i la bateria d’artilleria de Caladoques, i contemplar, imponent, la torre de defensa de costa de l’Illot del Torn i escoltar les seves històries de pirateria.

A totes aquestes propostes, cal sumar-hi que es podrà fer una visita panoràmica amb el trenet turístic pels punts més emblemàtics de l’Hospitalet de l’Infant. Les reserves per a totes les visites es poden fer al web reserves al web www.culturaalabast.cat i a l’Oficina de Turisme (telèfon 977 823 328).

Cinema, circ, tallers i esport

A l’àmplia oferta de visites guiades, cal sumar-hi altres propostes d’oci programades per al juliol i l’agost. Es programen sessions de cinema setmanals, els dilluns a les 10 de la nit a la Sala Llorers de Ca la Torre de Vandellòs; i els dijous, també a les 10 de la nit, a la plaça Berenguer d’Entença de l’Hospitalet de l’Infant).

Així mateix, s’han organitzat sortides guiades d’snorkel, espectacles de circ a l’aire lliure, exposicions, sessions de ioga (tots els dilluns a les 8 del vespre a la Plaça Coll de Balaguer), xerrades i tallers ambientals al Centre Blau de la platja de l’Arenal, concerts i activitats esportives dirigides (els dilluns a les 10 del matí a la platja de l’Arenal).

Altres atractius seran el Mercat d’Artesania, obert fins a l’1 de setembre tots els dies de la setmana de les 6 de la tarda a la mitjanit a la plaça de la Marina de l’Hospitalet.

