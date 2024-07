L’Ajuntament de Cambrils habilita 16 refugis climàtics per la calor

Davant les onades de calor, l’Ajuntament de Cambrils va posar en marxa a principis del mes de juliol una xarxa de refugis climàtics per ajudar a la ciutadania a combatre aquests episodis de calor intensa.

La xarxa de refugis està formada per quinze equipaments climatitzats degudament identificats, com la biblioteca, el centre cívic Les Basses, l’Ateneu Juvenil, el Forn del Tallero o el propi Ajuntament, a banda dels espais verds amb zones d’aigua potable, que poden proporcionar confort tèrmic als veïns i veïnes en episodis de calor intensa o molt intensa, a la vegada que mantenen la seva activitat o funcions ordinàries.

Per fer-ne ús en moments de calor extrema, la ciutadania només s’ha de dirigir a un dels punts habilitats. Els espais compten, com a mínim, amb aire condicionat, lloc per seure, un punt d’aigua i lavabo.

Els refugis climàtics estan especialment dirigits a persones vulnerables a la calor: gent gran, nadons, persones amb malalties cròniques o amb manca de recursos. En canvi, no estan indicats per aquelles persones que requereixin atenció mèdica per causa de la calor, els quals han d’acudir als centres de salut.

