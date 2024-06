José Elías construirà un cultiu hidropònic a Riudoms

L'empresari multimilionari català José Elías, president d'Audax Renovable, està pensant en realitzar una inversió a Riudoms. Concretament, Elías ha comprat uns terrenys al municipi del Baix Camp amb la intenció de crear una nova plantació hidropònica.

En un vídeo publicat al mateix canal de YouTube de José Elías, l'empresari registra un vol amb el seu helicòpter en direcció a Riudoms. El motiu del vol, segons explica breument l'empresari, és la visita d'uns terrenys que hauria comprat per a desenvolupar la planta hidropònica.

En el mateix vídeo es pot observar que es tracta d'una instal·lació de l'empresa de Jardineria Vivers, on l'empresari vol aprofitar els hivernacles ja construïts i afegir-ne alguns més i fer realitat la seva idea empresarial.

Durant el vídeo, centrat a ensenyar als seguidors d'Elías com es pilota un helicòpter, l'empresari sobrevola la província de Tarragona i mostra, des de l'aire, alguns punts de la costa tarragonina, l'aeroport de Reus, PortAventura World i els terrenys a Riudoms.

Els cultius hidropònics són un tipus de conreu que es caracteritzen per no utilitzar terra, les plantes es desenvolupen directament a l’aigua, obtenint directament d’ella tot el que necessiten per créixer i tots els nutrients, adob, fertilitzants, etc són administrats utilitzant una solució líquida.

