El cambrilenc Eloi Duran estrena el primer avançament del seu disc 'El Bon Nen'

Ha florit és el primer avançament del disc de debut del cambrilenc Eloi Duran. Per aquesta cançó, l’artista col·labora amb el grup Svetlana i uneixen forces per transportar-nos a un paisatge paradisíac i ple de metàfores on tot floreix i brilla. El single formarà part del seu disc El Bon Nen.

Duran i Svetlana volen celebrar l’estiu i l’amor propi, i conviden a una festa enmig de la natura per ballar les penes i deixar-se anar. Ho fan amb aquest hit fresc i lluminós que juga amb el llenguatge i crea una sonoritat única d’essència pop amb influències del dancehall i la música disco.

Ha florit ha estat produïda per Pau Vinyals, gravada i mesclada per Alberto Pérez a Sol de Sants Studios i masteritzada per Victor Garcia d’Ultramarinos.

