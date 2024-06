Riudecols comença a realitzar talls puntuals en el subministrament d'aigua als veïns per la sequera

L'Ajuntament de Riudecols (Baix Camp) ha començat aquest divendres a aplicar talls en el subministrament d'aigua als veïns a causa de la sequera. La manca de pluges ha reduït a nivells molt baixos les reserves d'un dels dos dipòsits municipals que abasteix part del municipi i els residents d'aquesta zona es quedaran sense subministrament aquest divendres, dissabte i diumenge, de deu del matí a vuit del vespre.

El problema és que l'accés a aquest tanc és complicat i no hi poden arribar els camions cisterna per reomplir-lo. El consistori confia en resoldre la situació la setmana que ve amb la construcció per part de l'empresa Comaigua d'una canonada que connecti els dos dipòsits i així poder rebre l'aportació de cubes.

El magatzem que es troba en una situació de precarietat és el de Riu-Club, que abasteix les urbanitzacions Riu-Club, les Costes, les Voltes, el carrer dels Pins, i la part alta del carrer Catalunya de la localitat. Són els residents d'aquesta àrea els que patiran els talls.

El regidor de Medi Ambient de Riudecols, Raül Grau, ha remarcat que el problema el tenen principalment el cap de setmana, amb l'arribada de veïns de segones residències de les urbanitzacions, quan el consum d'aigua s'incrementa. «No volem perdre els 30 centímetres d'aigua que tenim al dipòsit i hem d'aguantar fins que tinguem la connexió», ha comentat. El problema és que a l'estiu els consums s'incrementen i en un cap de setmana el dipòsit pot arribar a perdre fins a 50 centímetres.

Un altre dels inconvenients és que els pous dels quals s'abasteix el municipi tampoc brollen amb la mateixa intensitat que anys enrere. Segons detalla Grau, si en condicions normals ragen uns 11.000 litres per hora, en un estiu normal ja es baixa a entre 6.000 i 8.000 litres, però actualment estan proporcionant tan sols 2.000 litres. «Necessitem el doble del que generen els pous», ha afirmat, per la qual cosa estan portant «cada vegada més cubes».

Per minimitzar el problema també han obert dos nous pous, però no s'ha obtingut el resultat esperat. Un estava sec i l'altre té uns nivells d'arsènic molt alts a l'aigua i no és apta per l'ús quotidià. Amb tot, el regidor ha afirmat que el nivell de consum dels veïns és ajustat, entre 116 i 125 litres per persona i dia.

Així doncs, la solució passa per enllaçar els dos dipòsits i que això permeti bombejar aigua fins al de Riu-Club. Uns treballs que s'espera que es puguin fer la setmana que ve i així resoldre la problemàtica per als veïns d'aquesta zona del municipi. L'aigua de les cubes la proporcionarà l'empresa Comaigua, que gestiona l'aigua a Riudecols, procedent del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT).

De fet, ja hi ha un projecte que s'espera que estigui a punt el 2027 pel qual Riudecols, Alforja i les Borges Blanques rebin directament aigua de l'Ebre via una canonada. La intenció és construir un dipòsit a la part alta de les Borges del Camp i que per gravetat es reparteixi als altres pobles.

Et pot interessar: