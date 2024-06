Crisi política a Cambrils: ECP amenaça amb sortir del govern perquè «l'Ajuntament no funciona»

L'únic regidor d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Cambrils, Jordi Barberà, ha amenaçat de sortir del govern quadripartit que comparteix amb PSC, ERC i Junts. En una entrevista a 'Diari de Tarragona', Barberà ha assegurat que «l'Ajuntament no funciona», que «està al límit», que «pot col·lapsar», que hi ha «contínues deslleialtats» entre els caps de llista i que es mira pels «interessos propis de cada partit i no per les respostes que necessita la ciutadania».

Després de diverses reunions durant aquest dijous al matí, el consistori ha enviat un comunicat en nom de «l'equip de govern» en el qual es defensa la tasca de l'executiu i retreuen «les formes» a Barberà. «Tots els regidors estan treballant amb compromís, però en aquests cas s'ha provocat un problema de formes, en treure de context el programa de govern amb un conjunt d'opinions que no compartim», diu la nota, que tot i que està atribuïda a la totalitat del govern es posa de manifest el descontentament -dels altres tres partits- amb les paraules de Barberà.

«Precisament avui dijous s'està fent la presentació interna del Pla d'Acció Municipal. Un producte en el qual s'ha treballat des de fa mesos. Un programa de govern en la redacció del qual hi ha participat i ha aprovat en Jordi Barberà», han insistit. A les paraules de Barberà de «si no puc ser part de la solució, no vull seguir sent part del problema», el comunicat respon: «Amb la voluntat de ser part de la solució, l'equip de govern de l'Ajuntament de Cambrils ha refermat l'acord que els uneix per aquest mandat i confien que en Jordi Barberà hi participarà».

