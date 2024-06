L'Hospitalet de l'Infant implantarà un sistema d'identificació personal voluntari als contenidors d’orgànica i envasos

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant posarà en marxa, a través de l’empresa Secomsa, un sistema d’identificació personal voluntari als contenidors municipals de l’Hospitalet de l’Infant. En concret, aquest nou sistema s’aplicarà a partir del proper 17 de juny als contenidors de matèria orgànica i d’envasos d’aquest nucli de població.

Aquests dos tipus de contenidors disposaran d’una tecnologia per mitjà de la qual els veïns i veïnes que hi llencin les escombraries es podran identificar de manera voluntària a través de l’aplicació per a mòbils Civiwaste. Per fer-ho, primer de tot hauran de descarregar-se l’app i registrar-s’hi i d’aquesta manera podran apropar el seu telèfon mòbil als lectors que trobaran a aquests contenidors.

L’ús d’aquesta aplicació permetrà als usuaris notificar incidències que observin, com ara brutícia o deteriorament dels contenidors, desperfectes; etc; i a Secomsa, recollir dades d’ús dels contenidors (registrar la fracció que està reciclant la persona i en quin contenidor la diposita) i tenir un registre dels veïns que realitzen correctament la recollida selectiva per poder aplicar en un futur una taxa justa de residus.

«La identificació voluntària serà un pas previ a l’aplicació d’aquest sistema de manera obligatòria, per poder complir amb els objectius europeus en reciclatge marcats per al 2025 (per llei, s’haurà d’arribar al 55%). L’objectiu de l’Ajuntament és millorar la gestió dels residus al municipi i incrementar-hi els índexs de reciclatge per fraccions, per aconseguir complir aquests objectius europeus, per això també l’any 2023 va implantar el porta a porta als nuclis d’interior i a les urbanitzacions i enguany ha implantat el sistema d’identificació a les àrees d’emergència a on s’ha aplicat el porta a porta. La idea és que a partir de l’any que ve, les persones que separin els residus i que, per tant, generen un cost menor, hagin de pagar menys», ha explicat la regidora de Medi Ambient, Laura Olmo.

Perquè el veïnat pugui adaptar-se al nou sistema d’identificació personal als contenidors, l’Ajuntament deixarà un temps de marge abans de tancar els contenidors. Precisament, per donar a conèixer en detall aquest sistema i resoldre tots els dubtes, el consistori ha organitzat una xerrada informativa oberta a la ciutadania per al proper dimarts 11 de juny, a les 19 h, a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere.

A més, els propers dies 14, 15, 16 i 19 de juny, un equip d’educadors i educadores ambientals de Secomsa explicaran totes les novetats del model de gestió de residus amb detall als punts informatius que es col·locaran davant l’illa de contenidors del supermercat Spar (davant de l’Hospital del Coll de Balaguer).

