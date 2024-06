Tarragona engega un programa de suport emocional per a joves 'Ara t'escolto'

detail.info.publicated REDACCIÓ

L'Ajuntament de Tarragona ha engegat el programa i servei d’escolta activa i suport emocional adreçat a la població adolescent i jove Ara t’escolto. El servei, gratuït i confidencial, va destinat a tota persona jove d’entre 16 i 30 anys que resideix o estudia a Tarragona i que presenta algun malestar emocional.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha expressat que «des del Govern sempre hem considerat clau i necessari atendre i acompanyar els malestars emocionals de les adolescents i les persones joves. Amb l’Ara t’escolto, posem la salut emocional al centre de la nostra acció, amb la intenció de trencar amb els estigmes i tabús sobre la salut mental i els joves».

«El benestar emocional dels i les nostres joves és un repte i una meta de ciutat, no és un problema de la joventut sinó un problema de salut pública que afrontem i entomem amb l’Ara t’escolto» ha conclòs Rubén Viñuales.

El programa proposa una diversitat d’actuacions centrades en les atencions individualitzades, aules d’autocures, recursos per a professionals, taula estratègica local en matèria de salut emocional-mental i tallers de benestar emocional.

L’usuari ja pot contactar i reservar la seva cita a través del web de TarragonaJove o bé per whatsapp al 671 350 671.

Les actuacions de l’Ara t’escolto es realitzaran de manera confidencial i presencial tres dies a la setmana en horari de matí i tarda en equipaments de proximitat com ara els Espais Joves Municipals (Espai Jove Kesse i Oficina Jove del Tarragonès), al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), als equipaments de la Xarxa de Centres Cívics i als Centres Educatius de Secundària.

L’itinerari del programa contempla entre tres i cinc sessions per usuari. Un cop finalitzat l’itinerari, el o la jove pot ser derivat sempre que la persona estigui d’acord, per participar en grups de millora del benestar emocional. Aquests grups són l’aula d’autocures (per a majors de 18 anys), els grups de la RBEC de l’oficina jove en 3 franges d’edat (11-13), (14-16); /17-21); o al SIAD tot creant grups nous per a persones joves amb mateixos neguits a treballar.

Augment dels trastorns depressius en joves

Segons l’estudi realitzat per l’epidemiòleg Enric Rovira, de l’Agència de Salut Pública del Camp de Tarragona, en els darrers anys, els joves adolescents d’entre 15 i 44 anys amb trastorns depressius i d’ansietat ha incrementat un 75%, concretament un 25,3% en dones i un 12,8% en homes; i també ho ha fet el trastorn per depressió, un 7% en dones i un 2,9% en homes.

El suïcidi és considerat la segona causa de mort a Catalunya entre la població jove. Al 2021 van morir a Catalunya 314 joves per suïcidi, mentre que al 2022 van ser 335, segons dades del programa Codi Risc de la Generalitat de Catalunya.

També s’ha donat en els darrers anys un augment continuat i significatiu de les visites a urgències hospitalàries mentre que només el 28,3% de les persones joves en l’etapa de l’adolescència busquen ajuda en serveis de salut mental-emocional.

Finalment, l’estigma i discriminació entre joves també ha augmentat a les aules. Un 19% dels i les adolescents i joves amb un trastorn emocional o mental diuen que han patit discriminació per part del professorat, i prop d’un 30% manifesten haver patit la discriminació dels companys d’estudi.

