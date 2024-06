Presenten al·legacions contra el POUM de Mont-roig del Camp

Els assistents al ple de Mont-roig han protestat per la tramitació del projecte de Lotte Energy Materials.ACN

El Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Catalunya (GEPEC – EdC) i la Plataforma Lotte No - Salvem Mont-roig van presentar al·legacions al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp el 27 de maig passat.

Ho van fer en relació amb la modificació puntual número 24 del pla urbanístic per regular les activitats industrials admeses i l'alçària màxima permesa en el sector SUD-4 dels Comellarets, on s'ha de construir la planta de l'empresa sud-coreana Lotte Energy, que fabricarà elecfoil -un component per fer bateries. Entre les al·legacions destaquen que es tracta d'una modificació puntual que «no està plenament justificada» i que suposarà una «pèrdua d'espais agraris».

El col·lectiu també destaca que han presentat al·legacions perquè la modificació del POUM generarà afectacions a la biodiversitat, la pèrdua d'elements de pedra seca, així com pels «riscos» que tindrà el transport de mercaderies perilloses per l'AP-7. També al·leguen possibles contaminacions dels sols i que es tracta d'una adequació de la modificació per a la implementació del projecte Lotte.

A la vegada, consideren que és necessari fer un estudi de la biodiversitat de tot el sector dins de l'estudi ambiental estratègic. D'aquesta manera, indiquen, es podran «veure els impactes» que tindria la urbanització del sector, ja que, asseguren, «no es va fer anteriorment». «A hores d'ara, la maquinària pesant ja està treballant en la preparació dels terrenys fent moviments de terra, anivellaments, etc. la qual cosa impossibilita fer un estudi que entenem que és necessari», lamenten.

Pel que fa a la modificació urbanística aprovada per l'Ajuntament, recorden que tenia tres objectius. El primer d'ells: la regulació de les activitats industrials admeses al sector, de manera que les instal·lacions- que podrien implantar-se - passarien de les categories 1 a 3 actuals a la 5. Així, es permetria la instal·lació d'indústries que podrien tenir «impactes més elevats que els actuals».

El segon objectiu ha estat la regulació de l'alçada màxima permesa -limitació de 25 metres- fins ara només permesa en un 25% de l'ocupació màxima de la parcel·la. Amb la modificació, passaria a ser del 50%. Finalment, la modificació de la superfície del sector que passa a tenir 0.1 hectàrees menys donat que hi ha una petita part que no respecta la distància necessària amb sòls de domini públic hidràulic.

Segons els ecologistes i els membres de la plataforma, aquestes al·legacions fan referència a l'avaluació ambiental estratègica ordinària de la modificació puntual, aprovada inicialment el dia 11 de març d'enguany en sessió plenària. «No s'avaluava el projecte industrial que comportaria la instal·lació de la factoria i planta solar fotovoltaica impulsada per Lotte Energy Materials», indiquen.

