Els amants de la cervesa tenen una cita a l'Hospitalet de l'Infant el 14 i 15 de juny

Els dies 14 i 15 de juny se celebrarà un nou esdeveniment a l’Hospitalet de l’Infant: l’HospiBeer, la 1a Fira de la Cervesa. En aquesta fira, organitzada per la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, s’hi podran tastar més de 50 tipus de cervesa: cerveses locals, internacionals, artesanes, ecològiques, sense gluten, sense alcohol, etc.

El recinte firal estarà ubicat a la Plaça Berenguer d’Entença, davant de l’emblemàtic Hospital del Coll de Balaguer. En aquest espai presidit per aquest conjunt monumental del segle XIV, s’hi instal·laran 15 estands on diverses entitats locals vendran les cerveses; i diversos establiments de restauració i negocis d’alimentació locals vendran menjar i tapes.

L’entrada a la fira serà gratuïta i per tal de comprar les degustacions i begudes s’utilitzarà el tiquet, que serà la moneda de tast i es trobarà en un punt de venda habilitat. L’horari d’obertura de la Fira serà els dos dies de les 19 a les 24 hores. Durant aquest horari, a més de menjar i beure, a la Fira HospiBeer es podrà gaudir de música en directe.

En concret, de sessions de dj, de les 19 a les 22 h (a càrrec de Francesc Blanch, el divendres 14 de juny; i de Marcos Espinola, el dissabte 15 de juny); i de concerts, de les 22 a les 00 h: el divendres actuarà el grup de versions Los Confina2; i el dissabte, The Long Players, un duet argentí-suec que interpreta cançons de totes les èpoques i estils.

Perquè tothom pugui gaudir d’aquest esdeveniment, fins i tot les famílies, també hi haurà atraccions infantils per a la canalla durant l’horari de la fira. Les famílies també podran utilitzar el 'Casalet Viatger', el servei de canguratge per a infants de 3 a 12 anys que ofereix la Regidoria d’Igualtat. Aquest servei estarà disponible de les 19 a les 21 h per un preu d’1€/infant a la mateixa Plaça Berenguer d’Entença.

«La fira s’ambientarà amb diferents espais perquè els visitants es puguin sentir còmodes en tot moment, i gaudir de l’oferta musical i gastronòmica amb els amics, la família... Amb aquesta nova fira volem celebrar l’inici de l’estiu amb els veïnes i veïnes i amb els turistes i visitants i dinamitzar l’activitat econòmica al municipi», segons ha explicat la regidora de Comerç, Sílvia Pujol.

