Comencen les obres de millora de la xarxa viària entre Mont-roig i Vilanova d’Escornalbou

La Diputació de Tarragona inicia aquesta setmana les obres de condicionament de les carreteres T-310z i T-321, entre la T-310 i Vilanova d’Escornalbou, dins dels termes municipals de Mont-Roig del Camp i Vilanova d’Escornalbou, passant per la població de l’Arbocet.

L’actuació es realitzarà en un tram de 3 km, (240 metres a la carretera T-310z i 2.700 m a la carretera T-321). Els treballs milloraran la seguretat viària amb l'ampliació de la via fins a 8 metres, l’eixamplament de dos ponts sobre el barranc de l’Olivera i la Riera de la Font i la construcció de dues rotondes per pacificar el trànsit (una a la intersecció entre les carreteres T-310z i T-321 i l’altra a l’accés de l’Arbocet).

El projecte, en el qual treballaran més de 150 operaris, representa a la Diputació una inversió de 2,5 M€ euros i servirà per garantir la convivència segura de tots els usuaris d’aquesta carretera, per on circulen diàriament prop de 2.800 vehicles.

Les obres també inclouran la millora del drenatge, l’execució de cunetes transitables, la renovació de la senyalització horitzontal i vertical i la instal·lació de l’enllumenat a les rotondes. Finalment, es durà a terme la canalització soterrada de telecomunicacions per a la previsió d’instal·lació de la fibra òptica.

Es preveu que els treballs tinguin una durada de 12 mesos. En els casos que les obres comportin afectacions al trànsit la Diputació informarà als usuaris i habilitarà itineraris alternatius.

