Torna la festa del vi de Vinyols el 7 i 8 de juny

Aquest cap de setmana, els dies 7 i 8 de juny tindrà lloc la tercera edició de la Vedevi, la festa del vi de Vinyols, després de les exitoses dues primeres edicions celebrades els anys anteriors. El passeig dels Plataners comptarà amb la presència de set cellers.

Els cellers participants són: la Conilla (DO Montsant), Comunica (DO Montsant), Argi- lós (DO Penedès), Visendra (DO Catalunya), Mas d'en Peri (DOQ Priorat), Mas Amfres (DO Tarragona), Can Lleó de Vilanoveta (DO Penedès) i la botiga de vins en línia vinsinfinits.cat. El celler l’Antic Magatzem de Porrera (DOQ Priorat) serà l’encarregat dels dos tastos del divendres.

L'apartat gastronòmic de la Festa del Vi anirà a càrrec de quatre food trucks, amb oferta sense gluten. A més, hi haurà una zona de jocs per a infants amb diferents atraccions.

Els concerts

Igual que l’any passat, les actuacions musicals seran un dels plats forts de la Vedevi. El dissabte dia 8 a les 21.30 h actuarà el grup de versions osonenc Sicuta, i posteriorment, fins a la una de la nit, hora de tancament de la fira, serà el torn del discjòquei local Albert Gama. El plat fort arriba el divendres, el dia de la inauguració de la festa, amb el concert al Casal de Quimi Portet, que celebra els 30 anys de carrera en solitari de qui fou guitarrista i compositor d’El Último de la Fila. Les entrades per al concert es poden adquirir a la plataforma www.entradium.com al preu anticipat de 18 euros.

