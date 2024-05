Cambrils acollirà un Campionat Internacional de Futbol 7 per a policies els dies 17 i 18 de maig

Cambrils acollirà per sisena vegada el Campionat Internacional IPA de Futbol 7 per a policies. Els propers dies 17 i 18 de maig un total de 25 equips de cossos policials provinents de diferents països europeus disputaran aquest torneig organitzat per l’Internacional Police Association (IPA) a la província de Tarragona, amb el suport del Departament d’Esports de l’Ajuntament de Cambrils.

L'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa; la regidora d’Esports, Camí Mendoza; el president de l’IPA a la província de Tarragona, Anton Casas; el secretari, Xavi Farré, i la responsable de la secció de futbol femení, Susana Mallén, han presentat avui el programa d’aquesta 19a edició del campionat, que tindrà lloc als 6 camps de futbol 7 de les instal·lacions esportives municipal de Cambrils.

La principal novetat d’enguany és un partit de futbol femení amistós entre l’equip IPA Tarragona i l’equip Mossos d’Esquadra de Barcelona, que inicia el camí per augmentar la participació femenina en les properes edicions del torneig.

L’alcalde de Cambrils ha destacat la llarga trajectòria del campionat, ha celebrat la incorporació de les dones al torneig i ha animat a l’organització a seguir treballant per potenciar l’esport femení.

La regidora d’Esports i Turisme ha explicat el torneig mobilitzarà al voltant de 400 esportistes i acompanyants i servirà per situar Cambrils al mapa i ajudar a projectar la destinació a través de l’esport. Camí Mendoza també ha posat en valor la vessant solidària d’aquest torneig i també de nombroses activitats esportives que s’organitzen a Cambrils.

Per al seva part, Antoni Casas ha assegurat que cada any repeteixen a Cambrils perquè s’hi senten molt a gust per la bona acollida i pel nivell de les instal·lacions, i Susana Mallén ha afirmat que ha estat un repte organitzar aquest primer partit femení del campionat.

L’objectiu del campionat, que enguany coincideix amb el 30è aniversari d’IPA Tarragona, és que els i les policies de diferents cossos i països es coneguin i creïn vincles. Per això, durant el matí es duen a terme els partits i a la tarda tenen temps lliure per fer turisme, organitzar sortides i gaudir de Cambrils.

Entre els 25 equips participants, n’hi ha de Madrid, Tudela, Pamplona, Euskadi, Extremadura, Illes Canàries, Galícia, Saragossa i també de Romania i Itàlia. A més, cal destacar la participació de la Policia Local de Cambrils i la Guardia Urbana de Tarragona, Reus o Barcelona.

La cerimònia inaugural d’aquest 19è campionat es portarà a terme aquest dijous 16 de maig a les 19 hores davant del monument de les Serenes del passeig de les Palmeres. El campionat es jugarà divendres i dissabte, 18 i 19 de maig, als camps de futbol municipal.

Durant l’esdeveniment es portarà a terme un sorteig solidari de pilotes i samarretes, aportades pels diferents cossos policials, signades per jugadors de la Selecció Espanyola, el Real Madrid, l’Atlètic de Madrid, las Palmas, l’Espanyol, el Sampdoria i el Sevilla, entre altres equips.

La recaptació de la venda de butlletes pel sorteig d’aquestes pilotes i samarretes, que fins dijous estaran exposades a la papereria Carlin de Cambrils, es destinarà a la campanya de Cambrils pels Valents en benefici del pediàtric Cancer Center de l’Hospital Sant Joan de Déu. A més, tant Cambrils pels Valents com la Lliga Contra el Càncer tindran un estand on també es podran fer donatius i comprar marxandatge solidari.

Cambrils compta amb el Certificat en Destinació de Turisme Esportiu de la Generalitat des de l’any 2013 i aposta per la potenciació d’esdeveniments que reforcin el posicionament del municipi en aquest àmbit.

Equips participants:

Ipa Nuoro / Oristano – Sardenya - Itàlia

Ipa Liguria - Italia

Police Team Cagliari – Sardenya - Itàlia

Ipa Cluj - Romania

Poltrans Old Boys - Romania

Ipa Euskadi

Ipa Extremadura

Policia Local de Marin - Galícia

Cuerpo General de la Policia Canaria

Policia Local de Las Rozas - Madrid

Policia Foral - Navarra

Policia Local de Tudela - Navarra

Policia Municipal de Pamplona - Navarra

Policia Nacional de Zaragoza

Guardia Urbana de Barcelona

Policia Nacional Aeropuerto Barcelona

Policia Local de Ripollet

Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat

Policia Portuaria de Barcelona

Mossos d'Esquadra de Tarragona

Guardia Urbana Tarragona

Guardia Urbana de Reus

Policia Local de Salou

Guardia Civil de Tarragona

Policia Nacional de Tarragona - Sup

