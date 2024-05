Alforja acollirà la 6a Cursa Comaigua el proper 19 de maig

Comaigua, companyia referent en la gestió del cicle de l'aigua i de serveis mediambientals al Baix Camp, celebrarà la 6a edició de la Cursa Comaigua, el pròxim 19 de maig a l’Alforja.

Els carrers d'aquest municipi del Baix Camp s'ompliran de corredors i corredores, per posar en valor enguany, la importància de preservar l'aigua i de fer-ne un consum responsable. I és que aquesta emblemàtica cursa incorpora com a novetat en la seva sisena edició un missatge de sensibilització sobre la importància de l'aigua com a recurs essencial i escàs.

Els corredors que es facin un selfie durant la carrera i en facin difusió a les seves xarxes socials amb el hashtag #corremperlaigua guanyaran un kit d’estalvi d’aigua totalment gratuït.

Aquest any el recorregut de 5 quilòmetres també es podrà realitzar caminant. Totes les curses s’iniciaran des del Camí de Sant Antoni, 31, a partir de les 10 hores.

Les inscripcions per participar-hi són gratuïtes i es poden realitzar al WEB fins al divendres, 17 de maig. Aquesta cita esportiva també està oberta a nens i nenes a partir dels 4 anys.

A més a més, la cursa comptarà un any més amb l’Espai Comaigua amb tallers ludicofestius, amb jocs tradicionals per a nens de 3 a 12 anys, amb l’objectiu de promoure hàbits respectuosos envers el medi ambient i l’ús responsable de l’aigua. L'organització també disposarà de punts d'avituallament d’aigua, fruita i assistència mèdica per als corredors.

La Cursa Comaigua va variant el seu recorregut pels municipis de la comarca del Baix Camp: en la seva primera edició, va tenir lloc a Reus l’any 2017; l’any 2018, a la Selva del Camp, l’any 2019, a Riudecanyes, l’any 2022, a Cambrils i, en la seva 5a edició a les Borges del Camp.

La Cursa Comaigua és una de les proves populars familiars de major tradició a la Comarca del Baix Camp. En aquest sentit, més de 2.600 persones han corregut aquesta cursa en les anteriors edicions.

Et pot interessar: