Les aurores boreals il·luminen el cel de Prades

Aquest divendres a la nit el cel de Prades s'ha il·luminat d'una manera inusual, i és que una tempesta geomagnètica considerada severa pels experts ha permès albirar aurores boreals des de diversos punts de Catalunya.

Les aurores boreals són fenòmens astronòmics en forma de luminiscència que s'observen en el cel nocturn, generalment en zones polars. Però aquest cap de setmana es podran veure en llocs on habitualment no es presencien, com és el cas de Catalunya i altres indrets d'Europa i del món.

Des de divendres, el cel il·luminat de colors s'ha pogut veure en molts punts del país i les xarxes socials s'han omplert d'imatges i vídeos de persones que han volgut compartir aquest moment màgic de veure una aurora boreal per primera vegada a la vida.

No obstant això, com és possible aquest fenomen que es produeix quan les partícules carregades del sol xoquen amb els gasos de l'atmosfera terrestre? La resposta es troba en la tempesta geomagnètica, causada per una sèrie d'erupcions solars, que es considera la més extrema des del 2003, i que va començar a arribar a la terra aquest divendres.

