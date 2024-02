El Centre Astronòmic Muntanyes de Prades tindrà el telescopi més gran d’Europa dedicat a la divulgació

El futur Centre Astronòmic Muntanyes de Prades tindrà el telescopi més gran d’Europa dedicat a la divulgació i aspira a convertir-se en «l’observatori més potent en divulgació i recerca combinades de tot el continent». Així ho avançava Aleix Roig, impulsor i responsable de l’actual Parc Astronòmic Muntanyes de Prades en marxa des del 2016, el dilluns al vespre en el marc de l’acte, El cel de les Muntanyes de Prades: un projecte de país, que es va fer a la Cambra de Comerç de Reus.

L’esdeveniment, que va comptar amb més de 130 assistents, entre els quals representants de les principals institucions del territori, va servir per a presentar les principals novetats del centre així com per a fer repàs de les fites aconseguides fins al moment.

Durant l’acte, Llorenç Torruella, alcalde de Prades, ha definit el projecte CAMP, Centre Astronòmic Muntanyes de Prades, com «un projecte de país i de territori per a tots, no hi ha medalles per posar colors ni bandera de cap partit polític». Lídia Bargas, primera tinent d’alcalde i alcaldessa de Prades les anteriors legislatures, ha recalcat que «des del minut zero, l’Ajuntament ha apostat per aquest projecte».

El cel més nítid de Catalunya

La tasca científica del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades ha estat premiada a nivell internacional, amb diversos premis de fotografia astronòmica així com amb el descobriment d’una nova nebulosa, l’any passat, batejada com a Roig1 Prades Sky a la Galàxia del Triangle, M33.

Tots aquests reconeixements s’expliquen gràcies als nivells de foscor, uns alts indicadors de transparència i d’estabilitat atmosfèrica i el reemplaçament de l’enllumenat públic per LED PC-ambre per part dels municipis de Muntanyes de Prades i Montsant. Roig indicava que «aquests factors fan que la zona tingui el cel més nítid de Catalunya».

De fet, l’entorn es troba en la zona protegida de cel fosc més gran d’Europa i té la certificació internacional de Destinació Turística Starlight des de l’any 2021. «El 2023, el Parc Astronòmic va atraure a més 7.000 visitants, desestacionalitzant el turisme, els quals han generat una despesa de 430.000 euros en allotjaments i en comerços», detallava el responsable.

Dues ubicacions

El futur Centre Astronòmic tindrà dues ubicacions: el d’equipaments científics s’emplaçaran al Pla de la Guàrdia i els turístics a Prades. S’espera obtenir finançament a través de fons europeus, estatals i nacionals i s’estima que el cost dels equipaments de recerca serà d’un milió d’euros i que la part turística i educativa ascendirà a 2 milions d’euros.